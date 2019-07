Mediathekentipps: Diese Serien und Dokus füllen das Sommerloch

Unser Highlight der Woche: Die Politserie Borgen – Gefährliche Seilschaften ist tausendmal besser als House of Cards, das schwören wir! Gleich drei Staffeln stehen für euch zum Bingen bereit.

Borgen – Gefährliche Seilschaften (Staffel 1-3)

Arte / 4 Monate verfügbar

Drei Staffeln lang wird die Politikerin Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) bei ihrem Karriereaufstieg und den damit zusammenhängenden persönlichen Opfern und beständigen Machtkämpfen begleitet. Mit dabei: ihr Ehemann Phillip Christensen (Mikael Birkkjær) sowie ihr Medienberater Kasper Juul (Pilou Asbæk).

The Program

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Am beispiellosen Erfolg von Lance Armstrong (Ben Foster) ist etwas faul – da ist sich der irische Journalist David Walsh (Chris O’Dowd) sicher. Also begleitet er 1999 die Tour de France und kommt so dem Rezept hinter den Siegen des texanischen Rennfahrers auf die Spur. Doch sein Enthüllungsdrang bleibt nicht ungefährlich. U.a. mit Dustin Hoffmann, Guillaume Canet und Lee Pace.

Paradies: Glaube

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Sex und Religion: Wie geht das zusammen? Regisseur Ulrich Seidl präsentiert uns zur Beantwortung dieser Frage die Katholikin Anna Maria (Maria Hofstätter), die nach vielen Jahren ganz allein mit sich und ihrem Glauben wieder viel Zeit mit ihrem Ehemann, dem Muslim Nabil (Nabil Saleh), verbringen soll.

Amy

Amy / 1 Woche verfügbar

Wie wurde Amy Winehouse zu der Ikone, die sie für das 21. Jahrhundert darstellte? Was bewegte, was inspirierte und was prägte die englische Musikerin? Asif Kapadias oscargekrönte Doku geht dem mithilfe von bisher unveröffentlichten Interview-, Video- und Tonmaterial einfühlsam auf den Grund.

Leaving Neverland

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Der vierstündige HBO-Film lässt die beiden Männer Wade Robson und James Safechuck zu Wort kommen. Sie sagen aus, der Popstar Michael Jackson hätte sie als Kinder jahrelang missbraucht. Eine aufwühlende Dokumentation, die unser Bild des Sängers infrage stellt.

Letzte Chance

Filme:

Der Medicus , Familienfest, Die schwarzen Brüder, Wüstenblume, Alles Liebe

Doku:

Jenseits des Limits

Happy Streaming!

