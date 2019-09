Mediathekentipps: Diese Filme zeigen, wie man außergewöhnliche Situationen übersteht

Highlight der Woche: In Eine fantastische Frau muss eine junge trans* Frau mit Hass in ihrer nächsten Umgebung fertig werden. Dieses Drama ist echt eine Wucht!

Eine fantastische Frau

Arte / 4 Tage verfügbar

Nachdem Marinas (Daniela Vega) große Liebe Orlando (Francisco Reyes) stirbt, muss sie sich nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch schlimmsten Anfeindungen seitens der Familie ihres Mannes auseinandersetzen. Denn Marina ist trans* und wird von Orlandos Familie nicht akzeptiert.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Die fabelhafte Welt der Amélie

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Amélie (Audrey Tautou) ist eine Träumerin. Als sie in ihrer Pariser Wohnung hinter einer losen Badezimmerfliese eine alte Schatulle mit den Schätzen eines kleinen Jungen entdeckt, sieht sie darin ein großes Abenteuer. Sie will nun unbedingt den Besitzer des Kästchens ausfindig machen. Auch sonst liebt es Amélie, anderen Menschen zu helfen – selbst wenn ihr eigenes Glück dabei auf der Strecke bleibt.

Jetzt angucken

Sunshine Cleaning

ServusTV / 4 Tage verfügbar

Die Geschwister Rose (Amy Adams) und Norah (Emily Blunt) haben ziemlich große Geldsorgen. Um irgendwie klarzukommen, gründen sie schließlich das Unternehmen Sunshine Cleaning. Ihr Service besteht darin, dass sie Tatorte reinigen. Ein Job, der die beiden an ihre Grenzen bringt.

Jetzt angucken

Verleugnung

Das Erste / 4 Tage verfügbar

Nach wahren Begebenheiten: Professorin Deborah E. Lipstadt (Rachel Weisz) wirft dem Autoren David Irving (Timothy Spall) die Verleumdung des Holocausts vor, woraufhin er sie verklagt. Vor Gericht entbrennt ein Streit um die Anerkennung der Geschichte.

Jetzt angucken

Pans Labyrinth

Jetzt schnell angucken (nur noch bis Samstag)

Während die Nachwirkungen des Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs Spanien erschüttern, entdeckt das Mädchen Ofelia ein wundersames Labyrinth. Dort begegnet sie dem Pan, der ihr drei Aufgaben stellt. Sollte sie diese lösen, wird er sie von ihrer menschlichen Form befreien und zu ihren wahren Eltern bringen. Denn Ofelia ist eine wiedergeborene Prinzessin.

Letzte Chance

Die Vermessung der Welt, Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, Brüder, In guten Händen, Last Hitman, Love Is All You Need, Betrug – Aufstieg und Fall eines Hochstaplers

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf Shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten fünf Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.