Mediathekentipps: Filme für alle, die auch bei gutem Wetter lieber drinnen bleiben

Unser Highlight der Woche: Toni Erdmann ist kein Film, das ist Kunst. Das ist Beziehungen verstehen auf dem nächsten Level. Here you go!

Toni Erdmann

Arte / 4 Tage verfügbar

Winfried (Peter Simonischek) ist ein Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen. Mit seiner Tochter Ines (Sandra Hüller) verbindet ihn dagegen nicht so viel. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin und will bei einem großen Outsourcing-Projekt in Rumänien richtig aufsteigen. Um sich ihr anzunähern, besucht er sie und verwandelt sich in sein Alter Ego Toni Erdmann, um so ihre Welt ordentlich aufzumischen.

Mammut

Movies Select / dauerhaft verfügbar

Leo (Gael Garcia Bernal) hat mit einer Spieleseite im Netz Millionen gemacht, seine Frau Ellen (Michelle Williams) ist erfolgreiche Chirurgin. Ihr gemeinsames New Yorker Appartement, das sie mit ihrer Tochter und dem Kindermädchen bewohnen, ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch obwohl sie alles haben, ist das Paar unglücklich. Ellen zweifelt an ihren Qualitäten als Mutter während Leo sich in seiner Businesswelt wie ein Statist fühlt.

Simpel

ZDF / 6 Tage verfügbar

Seit Ben (Frederick Lau) denken kann, sind er und sein Bruder Barnabas (David Kross) ein Herz und eine Seele. Barnabas wird auch Simpel genannt, weil er trotz seiner 22 Jahre geistig auf dem Stand eines Kindes ist. Simpel ist anders und oft auch anstrengend, aber ein Leben ohne ihn ist für Ben unvorstellbar. Als die Mutter der beiden unerwartet stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewiesen werden. Die einzige Person, die diesen Beschluss rückgängig machen könnte, ist ihr Vater (Devid Striesow). Doch der Kontakt zu ihm ist schon vor 15 Jahren abgebrochen. Die Suche nach ihm entwickelt sich zu einer Odyssee. Mit dabei: Emilia Schüle und Axel Stein.

Das Leben danach

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Antonia (Jella Haase) stand kurz vor dem Abitur und wollte einfach nur feiern, als sie in den Tunnel der Duisburger Loveparade geriet. Sieben Jahre später gelingt es ihr immer noch nicht, ein geregeltes Leben zu führen.

Die Vierhändige

Das Erste / 1 Monat verfügbar

Die Schwestern Sophie (Frida-Lovisa Hamann) und Jessica (Friederike Becht) werden als Kinder Zeuginnen eines brutalen Verbrechens. Jessica verspricht daraufhin der jüngeren Sophie, immer auf sie aufzupassen. Doch 20 Jahre später ist aus dem Versprechen eine Besessenheit geworden. Während Sophie versucht, Pianistin zu werden und sich ein Leben frei von Ängsten aufzubauen, leidet Jessica unter Wahnvorstellungen und fürchtet überall eine Bedrohung. Als die Täter von damals auf freien Fuß kommen, ist Jessica entschlossen, sie zu finden.

Letzte Chance

Jung & Schön von François Ozon (nur bis Samstag), Wer aufgibt ist tot mit Bjarne Mädel (nur bis Samstag), Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch

Ebenfalls neu

1.000 Arten Regen zu beschreiben mit Bjarne Mädel, Walt Disney – Der Zauberer (Doku)

Happy Streaming!

