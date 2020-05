Mediathekentipps: Filmempfehlungen zum Gedanken schweifen lassen

Unser Highlight der Woche: Die Dramödie Der Wein und der Wind zeigt, dass du bei dir anfangen musst, um mit dem Leben ins Reine zu kommen. Darum plädieren wir für mehr Me-Time – auch (oder gerade) in stressigen Zeiten.

Der Wein und der Wind

ZDF / 2 Tage verfügbar

Als sein Vater im Sterben liegt, kehrt Jean (Pio Marmaï) nach Jahren der Funkstille auf das Familienweingut zurück. Seine Geschwister Juliette (Ana Girardot) und Jérémie (François Civil), die das Gut in der Zwischenzeit aufrechterhalten haben, können jede Unterstützung während der Ernte gebrauchen. Vor allem aber stellt sich die Frage, ob sie in der Zukunft getrennte Wege gehen oder zusammen Haus und Hof halten werden?

Der Zeitreisende – Safety Not Guaranteed

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Als Journalist Jeff (Jake Johnson) die Kontaktanzeige „Suche jemanden für eine Reise in die Vergangenheit“ entdeckt, glaubt er seine nächste Story gefunden zu haben. Praktikantin Darius (Aubrey Plaza) soll für ihn als Lockvogel fungieren und den Mann hinter der Zeitungsannonce (Mark Duplass) zum Reden bringen, indem sie sich als ideale Reisebegleiterin ausgibt. Aber was ist wirklich an der Zeitmaschinengeschichte dran?

Transsiberian – Reise in den Tod

3sat / 3 Wochen verfügbar

Jessie (Emily Mortimer) und ihr Mann Roy (Woody Harrelson) unternehmen eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn – 9.000 Kilometer Strecke durch das schneebedeckte Russland liegen vor ihnen. Unterwegs lernen sie die Backpacker Ian (Eduardo Noriega) und Abby (Kate Mara) kennen. Was erst wie eine knisternde Beziehung zwischen den zwei Paaren startet, wird schon bald sehr blutig.

Paranoid Park

Arte / 3 Monate verfügbar

Alex (Gabe Nevins) tötet bei einem Unfall in der Nähe des Paranoid Parks, einer illegalen Skateranlage in Portland, unbeabsichtigt einen Wachmann (John Burrouwes). Und beschließt es zu verheimlichen. Mit dabei: Taylor Momsen und Lauren McKinney.

Parfum (Staffel 1)

ZDF / 1 Woche verfügbar

Die Ermittlungen zum Mord an der rothaarigen Sängerin K führen Profilerin Nadja Simon (Friederike Becht) in die Vergangenheit von fünf ehemaligen Internatsschülern. Die damalige Jugendclique verbindet seit mehr als zwanzig Jahren ein Geheimnis, das nun droht, aufgedeckt zu werden. Mit dabei: August Diehl und Wotan Wilke Möhring.

Letzte Chance

Die Blumen von gestern mit Lars Eidinger (nur bis Samstag), Alles was kommt mit Isabelle Huppert, Zwei Herren im Anzug, Die Blechtrommel, Teheran Tabu, Der Pass (Staffel 1)

Ebenfalls neu

Kleine Fische, große Fische von Cédric Klapisch, Festung mit Peter Lohmeyer, La Mélodie – Der Klang von Paris mit Kad Merad

