Mediathekentipps: Fünf Dokus und Filme für dein Wochenende

Besonders mitgenommen hat uns diese Woche der neuste Beitrag von Joko & Klaas im Rahmen ihrer gewonnen Sendezeit auf ProSieben. Dieser behandelt die menschenunwürdigen Lebensumstände im Geflüchtetencamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Die Bilder entstanden noch vor dem Großbrand am 9. September.

A Short Story Of Moria (Joko & Klaas 15 Minuten live)

ProSieben / dauerhaft verfügbar

Immer wenn die beiden Entertainer in der Spielshow Joko & Klaas gegen ProSieben gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Sendezeit geschenkt. Dieses Mal sprechen sie über das Geflüchtetencamp Moria, in dem erst kürzlich rund 13.000 Geflüchtete durch einen Großbrand abermals ihre Bleibe verloren haben. Durch die Geschichte des 21-jährigen Milad und viele Aufnahmen aus Moria sollte spätestens jetzt jeder Europäerin und jedem Europäer klar sein, dass wir solche Zustände nicht tolerieren dürfen.

Höchste Zeit, sich an seine*n Bundestagsabgeordnete*n zu wenden und sie aufzufordern, für eine menschliche Flüchtlingspolitik einzustehen. Mehr Infos zu den griechischen Geflüchtetencamps haben unsere Kolleg*innen auf ZEIT ONLINE zusammengestellt.

Full Metal Village (Doku)

3sat / 4 Monate verfügbar

Kuriose Begegnung zweier Kulturen: Jedes Jahr pilgern Zigtausende Metal-Fans ins beschauliche Wacken im Norden Deutschlands. Dann verwandelt sich das Dorf in die Heavy Metal Town. Die Doku zeigt Bauern bei ihrem Alltag, der urplötzlich wie ausgewechselt scheint.

The Killing of a Sacred Deer

Arte / 3 Wochen verfügbar

Von Yorgos Lanthimos: Steven (Colin Farrell) ist ein erfolgreicher Herzchirurg und verheiratet mit der Augenärztin Anna (Nicole Kidman). Mit ihren beiden Kindern Bob und Kim leben sie in einem schönen Haus in einem idyllischen Vorort – eine perfekte Familie. Doch unter der makellosen Oberfläche beginnt es, zu brodeln, als der 16 Jahre alte Halbwaise Martin (Barry Keoghan) auftaucht. Der Teenager aus einfachen Verhältnissen freundet sich mit Steven an und versucht, ihn mit seiner Mutter zu verkuppeln. Als sein Plan scheitert, belegt er Stevens Familie mit einem Fluch.

Bird Box

Netflix / Dauerhaft verfügbar

Fünf Jahre nachdem eine Selbstmordwelle die Bevölkerung dezimiert hat, begibt sich eine Mutter (Sandra Bullock) mit ihren zwei Kindern auf die gefährliche Suche nach einem Zufluchtsort. Einzig das Verbinden der Augen scheint das Überleben zu sichern. Das Netflix-Original ist frei streambar für alle auch ohne Netflix-Abo.

Valley of Love – Tal der Liebe

Arte / 4 Tage verfügbar

Isabelle (Isabelle Huppert) und Gérard (Gérard Depardieu) reisen zu einer seltsamen Verabredung ins kalifornische Death Valley. Sie leben getrennt und haben sich seit Jahren nicht gesehen. Nun folgen sie einer Einladung ihres Sohnes Michael, die sie sechs Monate nach seinem Selbstmord erhalten haben. Sie beschließen, sich auf das Programm einzulassen, das Michael als eine Art Nachlass für sie entworfen hat.

Letzte Chance

Radio Rock Revolution mit Philip Seymour Hoffmann (nur bis Samstag), Die Schüler der Madame Anne (nur bis Sonntag), Cockneys vs Zombies, Die Vierhändige, 1000 Arten Regen zu beschreiben mit Bjarne Mädel, 8 Tage (Miniserie)

Ebenfalls neu

Boy 7 mit David Kross, Last Hitman – 24 Stunden in der Hölle mit Tim Roth

Happy Streaming!

