Mediathekentipps: Fünf Filme für ein spannenderes Wochenende

Unser Highlight der Woche: Die Netflix-Doku Der 13. von Ava DuVernay (When They See Us) will aufrütteln. Sie offenbart uns die Zusammenhänge von Schwarzer Kultur, dem hohen Anteil von Afroamerikaner*innen in den US-Haftanstalten und dem Ende der Sklaverei. Das macht schmerzlich bewusst, wie falsch der Status quo in Amerika und überall auf der Welt noch ist.

Der 13. (Doku)

Netflix / Vorübergehend kostenlos verfügbar

In dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung der USA heißt es: „Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, dessen die betreffende Person in einem ordentlichen Verfahren für schuldig befunden worden ist, in den Vereinigten Staaten … bestehen.“ Regisseurin Ava DuVernay legt in dieser Doku den Übergang von der Strafarbeit zur Massenkriminalisierung in Amerika dar.

Biutiful

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Von Alejandro González Iñárritu: Uxbals (Javier Bardem) kämpft nicht so sehr gegen den Prostatakrebs, an dem er unheilbar erkrankt ist. Sondern viel mehr für eine behütete Zukunft seiner beiden kleinen Kinder. Bei seiner manisch-depressiven Ehefrau Marambra (Maricel Álvarez) können sie nicht bleiben, das steht fest. Bislang greift Uxbal jedoch auf kriminelle Methoden zurück, um sich und seine Kinder über Wasser zu halten.

Die Tür

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Der Maler David Andernach (Mads Mikkelsen) ist auf der Höhe seines Erfolgs, als ein tragisches Unglück seine ganze Welt zerstört. Während er seine Nachbarin Gia (Heike Makatsch) besucht, ertrinkt seine Tochter Leonie im Pool. Von Schuldgefühlen geplagt, bekommt David sein Leben nicht mehr in den Griff. Als er entschließt sich umzubringen, entdeckt er eine verborgene Tür in die Vergangenheit. Mit dabei: Jessica Schwarz.

Four Lions

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Vier junge Möchtegern-Terroristen (Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay, Kayvan Novak) sind in dieser sehr zynischen britischen Satire im Auftrag Allahs unterwegs. Zumindest meinen sie das. Der eine will sich dem Heiligen Krieg anschließen, weil er nicht länger tatenlos zuschauen will, wie das Ansehen junger Muslime auf der Welt mit Füßen getreten wird. Ein anderer hat gerade nichts Besseres zu tun. Zusammen plant der Chaos-Trupp einen gewaltigen Anschlag, um der westlichen Kultur eine gepfefferte Lektion zu erteilen.

Fahrenheit 11/9 (Doku)

ZDFinfo / 2 Wochen verfügbar



Von Michael Moore: Kaum eine Wahl hat die Öffentlichkeit so stark beschäftigt wie die von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Als einer der wenigen, die das Ergebnis vorhergesagt haben, legt Oscar-Preisträger Michael Moore die Umstände und Mechanismen offen, die zum Wahlerfolg geführt haben. Im Fokus seiner Kritik steht dabei nicht nur der Präsident selbst, sondern vor allem auch das Versagen der Demokraten.

Ebenfalls neu

Für Elise mit Jasna Fritzi Bauer, Love Is All You Need mit Trine Dyrholm

Letzte Chance

Der Gott des Gemetzels mit Kate Winslet (nur bis Samstag), Steig. Nicht. Aus! mit Wotan Wilke Möhring (nur bis Samstag), Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner mit Jessica Schwarz (nur bis Sonntag), Auf kurze Distanz mit Tom Schilling, Der Überläufer mit Jannis Niewöhner (Mini-Serie)

