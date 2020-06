Mediathekentipps: Fünf Filme für einen verregneten Samstag

Am 31.05.2020 ist der Künstler Christo verstorben. Arte zeigt zu diesem Anlass die Doku Christo – Walking on Water über seine gigantische Installation The Floating Piers – einen schwimmenden, 16 Meter breiten und drei Kilometer langen Steg zwischen den italienischen Inseln Monte Isola und Isola di San Paolo.

Christo – Walking on Water (Doku)

Arte / 4 Wochen verfügbar

Menschen wollen seit jeher über Wasser laufen können – Christo macht es möglich. Diese Doku zeigt, mit welcher Leidenschaft der Künstler und sein Team sich dem 20 Millionen Euro teuren Projekt gewidmet haben. Besonders hitzig wird es spätestens mit der Eröffnung, als die geschätzten Besucher*innenzahlen für die gesamte Laufzeit der Installation gleich am ersten Tag erreicht werden. Und mit jedem Tag wollen mehr Menschen aufs Wasser.

Wiener Dog

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Ein Dackel blickt mit seinen treuen, weisen Augen auf die Schicksale seiner Frauchen und Herrchen: Da ist der kleine Junge, der erdrückt wird von der Liebe seiner Eltern (Julie Delpy, Tracy Letts). Die unscheinbare tiermedizinische Assistentin (Greta Gerwig), die sich auf ein Abenteuer mit einem Bad Boy (Kieran Culkin) einlässt. Der gescheiterter Drehbuchautor (Danny DeVito), der auf eine letzte Hollywood-Chance hofft. Und eine in die Jahre gekommene Dame (Ellen Burstyn), die nur dann von ihrer Enkelin (Zosia Mamet) besucht wird, wenn diese Geld braucht. Erträglich wird der Kampf der traurigen Held*innen gegen die Windmühlen des Alltags oft nur dadurch, dass sie ihren Hund an ihrer Seite wissen.

Soul Kitchen

Arte / 5 Monate verfügbar

Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls kann Zinos (Adam Bousdoukos) nicht mehr kochen, womit die Existenz seines eh schon schwächelnden Restaurants bedroht ist. Also stellt er den Egozentriker Shayn (Birol Ünel) ein, der den Laden richtig zum Boomen bringt. Jetzt gibt es aber ein neues Problem: Zinos‘ Bruder Illias (Moritz Bleibtreu), ein Freigänger, möchte mitmischen, damit er unter der Woche aus dem Gefängnis darf.

The Salesman

Rakuten TV / dauerhaft verfügbar

Bester fremdsprachiger Film bei den Oscars 2017: Als Emad (Shahab Hosseini) und Rana (Taraneh Alidoosti) ihr einsturzgefährdetes Haus in Teheran verlassen müssen, sind sie zunächst froh, in die kürzlich freigewordene Wohnung einer Bekannten einziehen zu können. Dann wird Rana genau dort von einem Unbekannten überfallen. Emad will nun den Grund herausfinden und gleichzeitig selbst den*die Täter*in stellen.

Above and Below (Doku)

Rakuten TV / dauerhaft verfügbar

Rick und Cindy leben in der Kanalisation, Dave in einem Wüsten-Bunker und April trainiert das Leben auf dem Mars. Sie sind Obdachlose, Eremit*innen oder Wissenschaftler*innen – und okay mit der Welt. Die vielen Zweifel an der Sinnhaftigkeit vom großen Ganzen, der Einsamkeit, der Trennung von der Gesellschaft und dem Verlust von Angehörigen sind längst verflogen. Im Film kommen die Protagonist*innen selbst zu Wort und plötzlich klingen ihre ungewöhnlichen Lebensformen weit weniger ungewöhnlich. Es zeigt sich, dass wir viel eher unsere Sicht auf das, was normal zu sein hat, neu kalibrieren müssen.

Letzte Chance

O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee mit George Clooney (nur bis Samstag), Der Hauptmann mit Max Hubacher (nur bis Sonntag), Es ist kompliziert … ! mit Simon Pegg, Die Gärtnerin von Versailles mit Kate Winslet, Le Passé – Das Vergangene von Asghar Farhadi

Ebenfalls neu

Wackersdorf mit Johannes Zeiler, Somersault – Wie Parfüm in der Luft mit Abbie Cornish, Der Baum mit Charlotte Gainsbourg

