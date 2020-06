Mediathekentipps: Mit diesen Filmen füllst du perfekt die regnerischen Tage

Unser Highlight der Woche: Die Oscar-nominierte Doku I Am Not Your Negro analysiert die Repräsentation von Afroamerikaner*innen in der US-Kulturgeschichte und stellt damit Bezüge zum institutionellen und Alltagsrassismus her.

I Am Not Your Negro

bpb / Dauerhaft verfügbar

Die Rekonstruktion des unvollendeten letzten Buches des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin: eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den USA, erzählt ausschließlich mit den Worten Baldwins am Beispiel von Martin Luther King Jr., Medgar Evers und Malcolm X, die alle drei ermordet wurden.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Die Getriebenen

Das Erste / 1 Monat verfügbar

Im Herbst 2015 entschied Angela Merkel (Imogen Kogge), die deutschen Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen. Der Film versucht die entscheidenden Momente, Gespräche und Denkprozesse bis dahin einzufangen und erlaubt so einen seltenen Blick in die Hinterzimmer der Politik. Er zeigt vor allem, dass die Politiker*innen Getriebene sind, die zerrieben werden zwischen politischem Druck und dem atemlosen Tempo der sich überschlagenden Ereignisse. Mit dabei: Josef Bierbichler, Wolfgang Prengler und Tristan Seith.

Jetzt angucken

Der Gott des Gemetzels

Das Erste / 2 Tage verfügbar

Nachdem sich ihre Kinder geprügelt haben, treffen sich die Eltern (Jodie Foster, John C. Reilly, Kate Winslet, Christoph Waltz), um zu besprechen, wie sie nun vorgehen sollten. Was als friedlicher Austausch über Zivilisation und die Grenzen der Verantwortlichkeit beginnt, entwickelt sich bald zum Streit voller Widersprüche und grotesker Vorurteile.

Jetzt angucken

Outside the Box

ZDF / 3 Tage verfügbar

Geisel statt High Performer: Was als Teamoptimierung in den Alpen geplant war, entpuppt sich für Frederick (Volker Bruch) und seine karriereorientierten Kollegen (Vicky Krieps, Stefan Konarske, Sascha Alexander Geršak) als Überlebenskampf im freien Gelände.

Jetzt angucken

Only Lovers Left Alive

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Adam (Tom Hiddleston) ist ein depressiver Vampir in Detroit, der die Ewigkeiten auf Erden nur mit viel guter Musik und Kunst aushält. Als ihn aber nicht mal das richtig aufmuntert, muss seine Geliebte Eve (Tilda Swinton) von ihrem Wohnort Tanger zu ihm reisen. Mit ihr findet Adam wieder sein Gleichgewicht. Das ist jedoch nicht von Dauer – denn plötzlich taucht Eves Schwester (Mia Wasikowska) auf und bringt alles extrem durcheinander.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene (Doku), Silk Road – Könige des Darknets, Freistatt mit Louis Hofmann, Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1 & 2), The Fall – Tod in Belfast (Staffel 1)

Ebenfalls neu

Alf – Der Film, Die Brücke (Staffel 2-4), Die neue Zeit (Staffel 1)

Happy Streaming!

Hier auf ze.tt teilen wir jeden Freitag die besten Fundstücke aus den kostenlosen Mediatheken mit dir. Mehr Empfehlungen ganz nach deinem Geschmack findest du täglich neu auf Shelfd.com. Wir behalten die Streamingdienste für dich im Blick und du musst weniger Zeit mit der Recherche verbringen. Auf Shelfd kannst du angeben, welche Genre dich interessieren und welche Plattformen du nutzt. Und bekommst kostenlos Tipps, die genau auf deine Interessen zugeschnitten sind! Immer unabhängig und überraschend.