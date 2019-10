Mediathekentipps: Mit diesen Filmen und Serien kommt ihr am Wochenende zur Ruhe

Unser Highlight der Woche: Das Drama Fish Tank ergründet den großen Frust, wenn dich das Leben bereits in jungen Jahren aufgegeben zu haben scheint. Wie ein Fisch im Aquarium hat die 15-jährige Protagonistin kaum Platz, um sich zu entfalten. Und dennoch gibt es Grund zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Fish Tank

SWR / 2 Tage verfügbar

Mia (Katie Jarvis) sucht Streit, seit sie von der Schule geflogen ist: mit ihrer Mutter, der frechen Schwester, den Mädels vom Block. Ein schiefer Blick und ihr platzt der Kragen. Nur wenn sie für sich allein tanzt, ist sie für Augenblicke glücklich. Dann steht plötzlich ein halbnackter Mann in der Küche: Connor (Michael Fassbender), der neue Freund der Mutter (Kierston Wareing). Mia ist fasziniert. Connor nimmt ihre Nöte ernst, er bringt eine Ahnung von Familienglück ins Haus. Doch was will Mia: einen Vater, einen Kumpel oder mehr?

Jetzt angucken

Mängelexemplar

RBB / 6 Tage verfügbar

Karo (Claudia Eisinger) hat kein Problem, sie ist das Problem: Für ihre Chefin, ihren Freund und für einen Baumarktmitarbeiter, der sie nach einem Wutausbruch in Gewahrsam nehmen muss. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Also macht sie eine Therapie, probiert, alles richtig zu machen. Doch zwischen Panikattacken und Depression muss sie feststellen, dass es nicht leicht ist, ein Problem zu lösen, wenn man es selber ist. Nach dem Roman von Sarah Kuttner mit Laura Tonke, Katja Riemann und Detlev Buck.

Jetzt angucken

Taxi

WDR / 4 Tage verfügbar

Nach der abgebrochenen Ausbildung beschließt die 25-jährige Alex (Rosalie Thomass), ihr Glück zunächst als Taxifahrerin zu versuchen. In ihrem Auto wird über Gott und die Welt diskutiert – und manchmal landet sie auch mit einem Fahrgast im Bett. Doch wie lange will sie eigentlich noch vor ihrem Leben davonlaufen? Mit dabei: Peter Dinklage, Stipe Erceg, Robert Stadlober und Armin Rohde.

Jetzt angucken

Weissensee (Staffel 1 & 2)

MDR / 5 Monate verfügbar

Die DDR in den 80er-Jahren bis zum Mauerfall: Zwei Familien in Ostberlin, die Kupfers und die Hausmanns, könnten gegensätzlicher nicht sein. Und doch sind sie eng miteinander verbunden. Mit dabei: Florian Lukas, Anna Loos und Katrin Sass.

Jetzt angucken

FETT und FETT (Staffel 1 & Prequel)

ZDF / 5 Monate verfügbar

Jaksch (Jakob Schreier) weiß nicht, was er will und kann sich nie für irgendwas entscheiden. Als ewiger Herumtreiber begegnet er Menschen, die man täglich trifft und solchen, die man selten zu Gesicht bekommt. Daraus entsteht ein Panorama der ausklingenden Jugend, mit allem, was wichtig ist: Essen, Trinken, Sex und Geld.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Die unendliche Geschichte, Paradies: Glaube von Ulrich Seidl, La Zona – Do not cross (Staffel 1), Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki

Happy Streaming!

