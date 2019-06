Mediathekentipps: Mit diesen Filmen lernt ihr, über euch hinauszuwachsen

Trau dich, auch mal etwas falsch zu machen! Filmstills: Axolotl Overkill: Constantin Film Verleih / RBG: Koch Films / Kick it like Beckham: Highlight Film, Constantin Film Verleih / Mängelexemplar: X-Verleih / Four Lions: Capelight Pictures / Adams Äpfel: Universum Film Home Entertainment