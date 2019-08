Mediathekentipps: Nach diesen Filmen strotzt du vor Selbstbewusstsein

Unser Highlight der Woche: Paolo Sorrentino hat uns zuletzt mit seiner Egomanen-Serie The Young Pope mächtig beeindruckt. Aber auch Filme kann der Mann. Und zwar welche, die nur so vor großen Fragen über das Leben, Lieben und das Selbst strotzen. In Ewige Jugend kann man beim Zuschauen einiges für sich mitnehmen!

Ewige Jugend

One / 2 Tage verfügbar

Die alten Freunde, Komponist Fred Ballinger (Michael Caine) und Regisseur Mick Boyle (Harvey Keitel), sind im gemeinsamen Wellnessurlaub, als sie ihr unterschiedliches Verständnis vom Alterswerk erörtern. Während der eine einfach nur den Ruhestand genießen will, aber immer wieder zum Arbeiten gedrängt wird, möchte der andere noch ein nächstes großes Filmprojekt starten. Zusammen philosophieren sie über das, was war und was noch kommen mag. Drama von Paolo Sorrentino mit Jane Fonda, Paul Dano und Rachel Weisz.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Paula – Mein Leben soll ein Fest sein

Das Erste / 4 Tage verfügbar

Worpswede 1897: Die 21-jährige Paula Modersohn-Becker (Carla Juri) ist eine begnadete Malerin, doch die Männer, denen die junge Frau begegnet, nehmen ihre Kunst nicht ernst. Aber Paula glaubt an ihr Können. In dem elf Jahre älteren Otto (Albrecht Schuch) findet die Malerin nicht nur ihre große Liebe, sondern auch einen ebenbürtigen Partner. Gemeinsam führen sie ein Leben, das allen Stereotypen trotzt.

Jetzt angucken

Phoenix

BR / 3 Tage verfügbar

Juni 1945: Jüdin Nelly (Nina Hoss) hat den Krieg überlebt, muss aber am Gesicht operiert werden. Als sie in ihre Heimat Berlin zurückkehrt, weiß niemand, dass sie noch lebt. Ihr nichtjüdischer Ehemann Johnny (Ronald Zehrfeld) erkennt sie nicht wieder, sieht aber eine Ähnlichkeit zu seiner Frau. Er bittet sie in die Rolle der vermeintlich Verstorbenen zu schlüpfen, um an das Erbe der im Holocaust getöteten Familie zu kommen. Wie wird Nelly auf diese Kaltschnäuzigkeit reagieren?

Jetzt angucken

22 Bullets

WDR / 2 Tage verfügbar

Mord und Totschlag sind längst Vergangenheit – seit drei Jahren führt der ehemalige Auftragskiller Charly Matteï (Jean Reno) ein beschauliches Leben mit seiner Familie. Aber dann holt ihn sein früheres Leben auf brutale Weise ein. Er wird überfallen und mit 22 Kugeln niedergestreckt. Durch pures Glück überlebt er. Charly will sich postwendend an den Angreifern rächen. So, denkt er, könne er endgültig Ruhe in sein Leben bringen.

Jetzt angucken

Die dunkle Seite des Mondes

Das Erste / 5 Tage verfügbar

Wirtschaftsanwalt Urs Blank (Moritz Bleibtreu) ist der unangefochtene Star auf seinem Gebiet. Als sich jedoch ein Geschäftspartner aufgrund seiner harten Verhandlungstaktik umbringt, fängt er an, sein bisheriges Leben in Frage zu stellen.

Jetzt angucken

Letzte Chance

London Has Fallen, Jacques – Entdecker der Ozeane, Bad Banks (Staffel 1), The Green Inferno

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten kostenlosen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video oder lass dich direkt im Kalender erinnern, bevor die Videos wieder aus der Mediathek verschwinden. Und wenn dich mehr Hintergründe zu den neuesten Streaming-Highlights interessieren, dann findest du diese im Shelfd Podcast.