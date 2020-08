Mediathekentipps: Reden hilft – diese Filme und Serien auch

Unsere Empfehlung der Woche: der Dokumentarfilm Nicht meine Schande begleitet eine junge Betroffene von sexuellem Missbrauch auf ihrem Weg zur Selbstermächtigung. Damit wird eine seltene Perspektive eingenommen, die sich nicht nur auf Täter*innen konzentriert, sondern versucht einen Weg der Traumabewältigung aufzuzeigen.

Nicht meine Schande – Geschichte eines Missbrauchs (Doku)

NDR, Vice / 2 Monate verfügbar

Marcia Wickham wurde als Kind von ihrem eigenen Vater sexuell missbraucht. Nach Jahren des Verdrängens, des Schweigens, des unerträglichen Schmerzes und einem Suizidversuch stellt sie sich zusammen mit einem Therapeuten ihrer Vergangenheit. Mit dem Ziel, heute Frieden zu finden.

Wenn du selbst Missbrauch erlebt hast, kannst du dich an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch der UBSKM wenden unter 0800-30 50 750. Der Anruf ist kostenfrei und anonym.

Neue Vahr Süd

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Nach dem gleichnamigen Roman von Sven Regener: Im Jahr 1980 ändert sich alles für Frank Lehmann (Frederick Lau). Da der 20-Jährige vergessen hat, seinen Dienst zu verweigern, wird er von der Bundeswehr einberufen. Plötzlich ist Schluss mit Hotel Mama und der verpeilte Bremer muss gezwungenermaßen flügge werden. Ihm stehen harte Zeiten bevor.

Das Gesetz der Familie

Arte / 3 Tage verfügbar

Seit Generationen leben die Familienmitglieder des berüchtigten Cutler-Clans als Outlaws auf dem Englischen Land. Was sie zum Leben brauchen, stehlen sie von den reichen Bewohner*innen der Gegend. Chad Cutler (Michael Fassbender) bewundert seinen Vater, Clan-Oberhaupt Colby (Brendan Gleeson), ein solcher Freigeist zu sein. Aber er weiß auch, dass ihr gewähltes Leben den Rückweg in die zivile Gesellschaft verbaut. Als Chad versucht, für seine Kinder ein echtes Zuhause zu schaffen, wirft ihm Colby Verrat an der Familientradition vor. Beim nächsten geplanten Einbruch muss sich Chad entscheiden, auf wessen Seite er steht.

Einmal bitte alles

One / 2 Monate verfügbar

Isi (Luise Heyer) ist 27 und ausgebildete Grafikerin mit Diplom, doch mit dem verantwortungsvollen Leben einer Erwachsenen will sie trotzdem noch nichts zu tun haben. Zwar haben all ihre Freund*innen und Bekannten langsam richtige Jobs und gründen Familien, Isi und ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Lotte (Jytte-Merle Böhrnsen) konnten sich davor aber bislang erfolgreich drücken. Doch dann wird auch Lotte plötzlich vernünftig und verantwortungsvoll, sie findet einen Arbeitsplatz, hat einen festen Freund und wird schwanger. Und Isi steht ganz allein da.

Poliezei

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Der Alltag der französischen Jugendschutzpolizei BPM besteht aus Verhaftungen junger Taschendiebe und Ermittlungen von Gewaltdelikten gegen Kinder. Aber auch aus Mittagspausen, in denen Eheprobleme erörtert werden, dem Zusammenhalt unter den Kolleg*innen und Lachkrämpfen in den unmöglichsten Situationen. Die Polizist*innen stehen unter gewaltigem Druck und schaffen es nicht immer, ihr Privatleben davon unbeeindruckt zu lassen. Begleitet werden sie dabei von der Fotografin Mélissa (Maïwenn), die im Auftrag des Innenministeriums ein Buch über die Polizeiarbeit erstellen soll.

Letzte Chance

Elle mit Isabelle Huppert (nur bis Samstag, ab 22h), Heil mit Benno Fürmann (nur bis Samstag), Unterleuten – Das zerrissene Dorf (Mini-Serie), Die Erfindung der Liebe

Ebenfalls neu

Servus Baby (Staffel 1)

