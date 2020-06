Mediathekentipps: Sechs sehenswerte Filme für dein Wochenende

Unser Highlight der Woche: Nach der Doku The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt sieht man soziale Netzwerke wie Facebook mit anderen Augen. Die Uploadfunktion wird nämlich nicht nur für Tiervideos und Essenfotos genutzt, sondern auch für Material, das wirklich niemand zu Gesicht bekommen sollte. Doch einige Tausend Content-Moderator*innen versuchen, die Plattformen sauber zu halten von Sex, Gewalt und Mord.

The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt (Doku)

bpb / Dauerhaft verfügbar

Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Doch wer entscheidet, was die Welt zu sehen bekommt? Auf den Philippinen arbeiten Zehntausende von Content-Moderator*innen, die Unmengen an Bildern sichten. Ihre Arbeit ist psychisch höchst belastend und wirft Fragen von Zensur auf.

Miral

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Die junge Miral wächst als Schülerin des berühmten Dar-Al-Tifl-Instituts wohlbehütet in Ost-Jerusalem auf. Ihre Lehrerin Hind (Hiam Abbass) erzieht ihre palästinensischen Schützlinge zu Menschlichkeit und Gewaltfreiheit. Als Miral (Freida Pinto) erwachsen wird und sich in den politischen Aktivisten Hani (Omar Metwally) verliebt, droht sie, diese Ideale aus den Augen zu verlieren. Mit dabei: Vanessa Redgrave und Willem Dafoe.

All Beauty Must Die

ServusTV / 3 Tage verfügbar

David (Ryan Gosling) und Katie (Kirsten Dunst) sind ganz verknallt, lassen sich trauen, ziehen ins idyllische Vermont und eröffnen dort einen Bioladen. Alles ist rosig. Bis Davids Vater (Frank Langella) auftaucht und seinen Sohn zwingt, für ihn Geld einzutreiben. David wird launischer, seine Frau depressiv – bis sie mit einem Mal gänzlich verschwindet und sogar die Rede von Mord ist. Die Story basiert auf wahren Ereignissen.

Slow West

ZDF / Nur bis Samstag verfügbar

Im US-amerikanischen Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist kaum jemand so sehr fehl am Platz wie Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee). Der 16-Jährige ist auf eigene Faust aus Schottland aufgebrochen, um seine Freundin (Caren Pistorius) zu finden. Weit kommt er jedoch nicht: Schon nach kurzer Zeit rettet ihn der wortkarge, aber treffsichere Vagabund Silas (Michael Fassbender) vor einer Horde raffgieriger Söldner (u.a. Ben Mendelsohn). Silas bietet dem Jungen an, ihn sicher gen Westen zu bringen. Aber er weiß etwas, was Jay nicht weiß: Auf seine Angebetete und ihren Vater ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt.

Hidden Agenda (Staffel 1)

ZDF / 2 Monate verfügbar

In dem schwedischen Familienunternehmen Schale steht ein Generationswechsel an. Voller Stolz übergibt Senior Carl Johan Schale (Dag Malmberg) sämtliche Aufgaben und die volle Verantwortung an seinen Sohn Philip (Björn Elgerd). Kurze Zeit später ist der neue Firmenchef spurlos verschwunden. Das ruft das ungleiche Ermittler-Duo aus der Steueranwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) und dem Ex-Häftling Najdan Maksumic alias Teddy (Alexej Manvelov) auf den Plan.

Siebzehn

RBB / 6 Tage verfügbar

Die letzten Wochen vor den Sommerferien, irgendwo in Niederösterreich. Die 17 Jahre alte Internatsschülerin Paula (Elisabeth Wabitsch) ist heimlich in ihre Freundin Charlotte (Anaelle Dézsy) verliebt. Doch die ist mit Michael zusammen. Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, lässt sich Paula auf ihren Schulfreund Tim ein, der selbst echte Gefühle für sie hat. Paula ahnt dabei nicht, wie oft auch Charlotte in Wahrheit an sie denkt. Und plötzlich kommt auch noch Lilli (Alexandra Schmidt) ins Spiel, die als wilde Verführerin auftritt. Paula muss sich entscheiden, ob sie ihren eigenen Gefühlen folgt, oder denen der anderen.

Letzte Chance

Cloud Atlas mit Tom Hanks, Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1 & 2), The Fall – Tod in Belfast (Staffel 1), Das Mädchen Wadjda mit Louis Hofmann, 24 Hours – Two Sides of Crime (Staffel 1),

Ebenfalls neu

Hallam Foe mit Jamie Bell, Zwei im falschen Film mit Laura Tonke, Die Möbius-Affäre mit Jean Dujardin, Warum wir hassen (Doku-Reihe)

