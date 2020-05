Mediathekentipps: Glück und Unglück liegen in diesen Filmen nah beieinander

Unser Highlight der Woche: Das Beziehungsdrama Before Midnight zeigt wirklich alle Facetten der Langzeitbeziehung zwischen Céline (Julie Delphy) und Jesse (Ethan Hawke). Was 1995 (Teil 1: Before Sunrise) noch als Flirt begann, sich 2004 (Teil 2: Before Sunset) spontan wiederholte, ist 2013 (Teil 3: Before Midnight) mit Kindern eben nicht mehr dasselbe.

Before Midnight

Rakuten TV / dauerhaft verfügbar

Céline (July Delphy) und Jesse (Ethan Hawke) machen mit ihren Kindern Urlaub in Griechenland. Doch statt sich zu erholen, wird dem Ehepaar dort klar, dass ihre Beziehung in eine Krise schlittert. Jesse hat Probleme mit dem Sohn aus erster Ehe und Céline fühlt sich in ihrer Rolle als Mutter unzufrieden. Die Spannungen werden größer, eine Trennung scheint bald der einzige Ausweg zu sein.

Der Hauptmann

ZDF / 3 Wochen verfügbar

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges: Deserteur Willi Herold (Max Hubacher) findet eine Offiziersuniform in einem verlassenen Armeefahrzeug. Als scheinbarer Befehlshaber schert er schnell versprengte Soldaten um sich (unter anderem gespielt von Milan Peschel und Frederik Lau). Fasziniert von der faschistischen Machtfülle ordnet Herold Folterungen und Hinrichtungen an. Nach einer wahren Begebenheit.

Toast

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Biopic über den Kochbuchautor Nigel Slater: Nachdem Nigels (Freddie Highmore) Mutter verstorben ist und sein Vater (Ken Scott) wenig mit ihm anfangen kann, bleibt dem 15-Jährigen nur noch das Kochen. Mit seiner Leidenschaft möchte er die Liebe und Aufmerksamkeit seines Vaters für sich gewinnen – doch damit ist er nicht allein. Seine Konkurrenz: Joan (Helena Bonham Carter), die neue Frau an der Seite seines Vaters.

Platoon

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Nachdem Chris (Charlie Sheen) das College abbricht, meldet er sich als Freiwilliger für den Vietnamkrieg. Seine romantische Vorstellung vom Leben als Soldat muss er jedoch schnell vergessen. Denn an der Kriegsfront erwartet ihn das größte vorstellbare Leid. Außerdem gerät er zwischen die Fronten zweier Sergeants (Willem Dafoe und Tom Berenger), die unterschiedliche moralische Auffassungen haben.

Die innere Schönheit des Universums

Netzkino / dauerhaft verfügbar

Mithilfe der Musik will die 20-jährige Katharina (Alicia Vikander) ihr Leben wieder in geordnete Bahnen lenken. Sie entdeckt Mozart für sich und bekommt sogar einen Job im Opernhaus. Doch dort verliebt sie sich ausgerechnet in den verheirateten Stardirigenten (Samuel Fröler). Ihre Affäre macht die Dinge nicht unbedingt leichter.

Letzte Chance

Alles was kommt mit Isabelle Huppert (nur bis Samstag), Höhere Gewalt mit Isabelle Huppert, Twinfruit – Die Dose muss menschlich werden, Yves Saint Laurent, Maria by Callas (Doku), Der Pass (Staffel 1)

Ebenfalls neu

Blown Apart mit Ewan McGregor, Confession – Bekenntnisse eines jungen Zeitgenossen mit Charlotte Gainsbourg, True Warriors (Doku)

