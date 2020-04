Mediathekentipps: Streaming-Highlights gegen die Lockdown-Monotonie

Unser Highlight der Woche: die Verfilmung des Romans Tschick von Wolfgang Herrndorf. Der Film macht Laune auf den Sommer, das Herumreisen ohne Ziel und natürlich darauf, viel Zeit mit Freund*innen zu verbringen. Hoffen wir, dass das alles bald wieder bedenkenlos möglich ist.

Tschick

RBB / Nur bis Sonntag verfügbar

Erst sieht es so aus, als würde Außenseiter Maik (Tristan Göbel) die Sommerferien allein zu Hause verbringen. Doch dann kreuzt sein Mitschüler Tschick (Anand Batbileg) auf und überredet ihn, zusammen eine Reise ohne Karte und Kompass durch die ostdeutsche Provinz zu starten. Ein abenteuerlicher und nicht ganz ungefährlicher Roadtrip beginnt.

The Tale – Die Erinnerung

ZDF / 3 Tage verfügbar

Jennifer Fox (Laura Dern) arbeitet als Dokufilmerin in New York. Eines Tages findet ihre Mutter (Ellen Burstyn) eine Kurzgeschichte, die Jennifer im Alter von 13 Jahren für ein Schulprojekt geschrieben hat. Darin erzählt das Mädchen von einer Liebe zwischen ihr, ihrer Reitlehrerin (Elizabeth Debicki) und ihrem Lauftrainer (Jason Ritter). Als Jennifer damit konfrontiert wird, beginnt sie, die Zeit mit dem charismatischen Paar in einem völlig anderen Licht zu sehen.

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm

Das Erste / 3 Wochen verfügbar

Nach dem überragenden Welterfolg von Die Dreigroschenoper will das Kino den gefeierten Autor des Stücks für sich gewinnen. Doch Bertolt Brecht (Lars Eidinger) ist nicht bereit, nach den Regeln der Filmindustrie zu spielen. Seine Vorstellung vom Dreigroschenfilm ist radikal, kompromisslos, politisch, pointiert. Er will eine völlig neue Art von Film machen und weiß, dass die Produktionsfirma sich niemals darauf einlassen wird. Brecht sucht die öffentliche Auseinandersetzung und zieht sogar vor Gericht.

Speak – Die Wahrheit ändert alles

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Als die Schülerin Melinda (Kristen Stewart) auf einer Party vergewaltigt wird, ruft sie die Polizei an. Doch aus dem Schock heraus kann sie sich nicht mitteilen. Die Polizei kommt trotzdem und bricht die Party ab. Ihre Freund*innen wenden sich daraufhin von Melinda ab. Sie selbst schweigt seitdem und zieht sich immer mehr zurück. Erst als ihre ehemals beste Freundin beginnt, mit dem Vergewaltiger auszugehen, versucht Melinda, ihr Schweigen zu brechen.

Wie der Wind sich hebt

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Seine Kurzsichtigkeit hindert Jiro an einer Karriere als Pilot. Doch im Traum festigt sich Jiros Entschluss, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, und er beschließt, stattdessen Flugzeugkonstrukteur zu werden. Nach seinem Studium gerät er in ein katastrophales Erdbeben, welches beinahe ganz Tokyo zerstört. Jiro kann dabei das Leben von Nahoko retten, mit der er sich Jahre später verlobt. Das Schicksal scheint es aber weiterhin nicht immer gut mit den beiden zu meinen.

Letzte Chance

Every Thing Will Be Fine von Wim Wenders (nur noch Samstag), Habemus Papam – Ein Papst büxt aus (nur bis Sonntag), 3 Tage in Quiberon mit Marie Bäumer, Das Boot (Staffel 1), Wer aufgibt ist tot mit Bjarne Mädel, Call My Agent (Staffel 1)

Ebenfalls neu

My Blueberry Nights mit Norah Jones, Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1 & 2), Merz gegen Merz mit Christoph Maria Herbst (Staffel 1 & 2)

