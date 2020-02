Mediathekentipps: Von düsteren Kriminalfällen und verworrenen Schicksalen

Unser Highlight der Woche: die erste Staffel der neuen Krimi-Serie Dunkelstadt. Darin ermittelt sich Alina Levshin (bekannt aus Dominik Grafs Im Angesicht des Verbrechens) als Privatdetektivin nämlich einmal quer durch die Gesellschaftsschichten – um sich am Ende selbst ein Stückchen näher zu kommen.

Dunkelstadt (Staffel 1)

ZDFneo / 6 Monate verfügbar

Eigentlich wollte Doro Decker (Alina Levshin) in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters treten. Der klassische Polizeidienst ist jedoch nicht ihre Welt. Weil sie zu stur und eigensinnig war, ist sie von der Polizeischule geflogen. Also widmet sie sich allein den scheinbar kleinen Geheimnisse ihrer Klient*innen, die sich meist zu düsteren Kriminalfällen entwickeln.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

The Others

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Grace Stewart (Nicole Kidman) lebt mit Tochter Anne und Sohn Nicholas in einem abgeschiedenen Anwesen auf der Kanalinsel Jersey. Das Haus liegt zu jeder Zeit im Dunkeln: Die Kinder leiden unter einer seltenen Allergie und dürfen unter keinen Umständen dem Tageslicht ausgesetzt werden. Als das Hauspersonal von einem auf den anderen Tag spurlos verschwindet, ist das nur der Anfang von unerklärlichen Ereignissen: Tochter Anne behauptet, dass sie nachts zwei Fremde sieht, die auf den Fluren des Hauses umherschleichen.

Jetzt angucken

Cloud Atlas – Der Wolkenatlas

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Sechs Schicksale, die alle miteinander verbunden sind: 1849 lernt ein Anwalt auf hoher See die Schrecken des Sklavenhandels kennen, 1936 hilft ein junger Komponist einem alternden Genie ewigen Ruhm zu erlangen, 1973 enthüllt eine Journalistin eine Atom-Intrige, 2012 erkennt ein Verleger im Altersheim, was Freiheit bedeutet, 2144 verändert eine geklonte Kellnerin ihre Wirklichkeit und 2346 stellt sich ein Sonderling in der post-apokalyptischen Welt dem Übernatürlichen.

Jetzt angucken

Twinfruit – Die Dose muss menschlich werden

ZDF / 2 Monate verfügbar

Die Kreativen der Agentur um Lutz Wolf (Ben Rodrian) entwickeln eine Kampagne, die den deutschen Werbefilm für immer verändern wird. So frisch, knackig und tief menschlich wurden Dosenfrüchte nie zuvor inszeniert. Werber wissen: Auf die Idee kommt es an. Die Idee muss fliegen. Eine Fake-Doku, die einen satirischen Blick hinter die Kulissen der Werbebranche wirft.

Jetzt angucken

Arctic Circle – Der unsichtbare Tod (Staffel 1)

ZDF / 1 Monat verfügbar / Ab 22h

Polizistin Nina Kautsalo (lina Kuustonen) findet eine Prostituierte halbtot auf. Als ein tödliches Virus in der Blutprobe der Frau entdeckt wird, nimmt die Kriminaluntersuchung eine überraschende Wendung. Um das Virus genauer zu erforschen, reist der deutsche Virologe Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) nach Lappland – finanziert von Marcus Eiben (Clemens Schick), Multimillionär und Vorstandsvorsitzender eines Pharmakonzerns. Bald finden sich Nina und Thomas mitten in einer äußerst ungewöhnlichen strafrechtlichen Untersuchung wieder und die Suche nach dem*der Mörder*in gerät zum Wettlauf gegen die Zeit.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Bad Banks (Staffel 2), Königin der Wüste mit Nicole Kidman, Die Köchin und der Präsident mit Catherine Frot, Paulette mit Bernadette Lafont, The Dressmaker – Die Schneiderin mit Kate Winslet

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.