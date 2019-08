Mediathekentipps: Wie würdest du in diesen Extremsituationen reagieren?

Unser Highlight der Woche: Mit 4 Blocks ist Kida Khodr Ramadan der große Durchbruch gelungen. Als Clan-Oberhaupt Toni Hamadi herrscht er über Neukölln. Wer sich seiner Familie in den Weg stellt, wird gnadenlos platt gemacht. Bevor es am 7. November mit Staffel drei weiter geht, kannst du dir jetzt nochmal den Beginn seiner Geschichte anschauen.

4 Blocks (Staffel 1)

ZDF

In Berlin verdient der Hamady-Clan sein Geld durch illegale Geschäfte. Doch dann möchte Familienoberhaupt Toni (Kida Khodr Ramadan) das kriminelle Leben hinter sich lassen. Einfacher gesagt als getan. Mit dabei: Frederick Lau, Ronald Zehrfeld, Ludwig Trepte, Oliver Masucci.

Good Will Hunting

TVNow

Niemand ahnt, dass ausgerechnet Will Hunting (Matt Damon) hochintelligent sein könnte, denn er hat ein langes Vorstrafenregister und putzt nun am renommierten Massachusetts Institute of Technology. Dort stößt er auf ein äußerst kompliziertes mathematisches Problem, das Professor Lambeau (Stellan Skarsgård) seinen Studierenden hinterlassen hat – und löst es prompt. Wegen Wills auffälligem Verhalten kann Lambeau gerade noch dafür sorgen, dass ihm der Psychologe Sean Maguire (Robin Williams) hilft, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Eye in the Sky – In letzter Sekunde

Das Erste / 4 Tage verfügbar

Colonel Katherine Powell (Helen Mirren) kommandiert eine Drohnenoperation in Nairobi. Das Ziel ist es, Terroristen aufzuspüren. Pilot Steve Watts (Aaron Paul) lenkt die Drohne per Fernsteuerung an das gewünschte Ziel. Als sie Mitglieder einer terroristischen Vereinigung entdecken, sind diese gerade mitten in der Vorbereitung eines Selbstmordanschlags in der kenianischen Hauptstadt. Doch gerade als Powell den Tötungsbefehl geben will, betritt ein Mädchen die Todesszone.

Wir sind jung. Wir sind stark.

ZDF / 3 Tage verfügbar

Rostock 1992: Stefan (Jonas Nay) und seine Freunde leben in einer verödeten Wohnsiedlung, in der sie nichts mit sich anzufangen wissen. Also randalieren sie gegen Polizei und Ausländer. Am 24. August eskaliert die Situation letztendlich. Es fliegen Molotowcocktails, der Mob klatscht Beifall und tut nichts, obwohl Menschenleben auf dem Spiel stehen.

La Zona – Do not cross (Staffel 1)

ZDF / 2 Monate verfügbar

Ein Atomunfall im Norden Spaniens forderte vor drei Jahren viele Opfer, die Bevölkerung wurde umgehend aus der kontaminierten Zone evakuiert. Bei einer Routinekontrolle wird nun wieder eine Leiche gefunden. Die Kommissare Hector Uría (Eduard Fernández) und Martín Garrido (Álvaro Cervantes) werden auf den Fall angesetzt.

