Mediathekentipps: Zeit für Lieblingsfilme

Unser Highlight der Woche ist ein echter Klassiker: Lola rennt läuft derzeit gratis online. Der Action-Streifen hat Tom Tykwer, Franka Potente und Moritz Bleibtreu bekannt gemacht und bis heute nichts von seinem Charme eingebüßt.

Lola rennt

Tele5 / 3 Wochen verfügbar

Lola (Franka Potente) erhält einen Anruf, der alles verändert: Sie hat genau 20 Minuten, um 100.000 Mark zu beschaffen und das Leben ihres geliebten, aber komplett verschuldeten Manni (Moritz Bleibtreu) zu retten. Ohne zu zögern rennt sie los.

Broken Flowers – Blumen für die Ex

Arte / Nur bis Samstag verfügbar

Der Tag fängt gar nicht gut an für Don Johnston (Bill Murray). Erst wird er von seiner sehr viel jüngeren Freundin Sherry (Julie Delpy) verlassen, dann flattert auch noch ein rosafarbener Brief ins Haus. Keine Liebesbotschaft, sondern die späte Quittung für eine frühere Liaison des ergrauten Don Juan: Sein inzwischen 19-jähriger Sohn werde ihn aufsuchen, droht die anonyme Schreiberin. Doch wer ist die Mutter? Ginge es allein nach Don, würde er weiter auf dem Sofa flätzen und die Dinge auf sich zukommen lassen. Aber sein Nachbar Winston (Jeffrey Wright) kann die lethargische Couchpotato zu detektivischen Nachforschungen überreden. Und so startet Don eher widerwillig mit rosa Blumen bewaffnet eine Reise in seine Vergangenheit.

Axolotl Overkill

RBB / 1 Woche verfügbar

Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16, sieht aus wie 12, verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich eher für Kunst als für Menschen. Zur Schule zu gehen erscheint Mifti sinnlos, wenn man auch ein Leben zwischen Partys, Drogen, Affären und Küchentischpolemiken zu verbringen. Nach dem Roman Axolotl Roadkill von Helene Hegemann.

Only Lovers Left Alive

BR / 5 Tage verfügbar

Adam (Tom Hiddleston) ist ein depressiver Vampir in Detroit, der die Ewigkeiten auf Erden nur mit viel guter Musik und Kunst aushält. Als ihn auch das nicht mehr aufmuntert, fordert er seine Geliebte Eve (Tilda Swinton) auf, ihn zu besuchen. Mit ihr findet Adam wieder sein Gleichgewicht. Das ist jedoch nicht von Dauer – denn plötzlich taucht Eves Schwester (Mia Wasikowska) auf und bringt alles durcheinander.

Der Staat gegen Fritz Bauer

Arte / 2 Tage

Fritz Bauer (Burghart Klaußner) ist Generalstaatsanwalt und hat sein Leben der Jagd auf NS-Verbrecher verschrieben. Sein größter Fall: Adolf Eichmann. Bauer sieht ihn aber fast schon als hoffnungslos an, als ihn ein Brief erreicht. Ein Mann behauptet, Eichmann in Argentinien aufgespürt zu haben. Mit Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg und Laura Tonke.

Zwei im falschen Film

WDR / 4 Tage verfügbar

Hans (Marc Hosemann) nennt seine Freundin „Heinz“ (Laura Tonke) – das sagt eigentlich schon alles über ihre Beziehung. Sie sind ein ganz normales Paar, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist. Genau genommen ins Achte. Das fällt ihnen allerdings erst auf, als sie an ihrem Jahrestag ins Kino gehen. Denn die romantische Stimmung von der Leinwand will nicht so recht auf die beiden überspringen.

