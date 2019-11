Mediathekentipps zum Black Friday: Diese Filme siehst du immer kostenlos

Das Highlight der Woche: 17 Mädchen ist Rebellion par excellence. Um sich nämlich selbst eine lebenswerte Zukunft aufzubauen, wird fast ein gesamter Jahrgang in einer französischen Kleinstadt gleichzeitig schwanger. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 2008.

17 Mädchen

BR / 5 Tage verfügbar

In der Hafenstadt Lorient gibt es mehr Verfall als satte Zukunftsaussichten. Die dort aufwachsenden Kinder und Jugendlichen langweilen sich in der Enge der Stadt. Als die 16-jährige Camille (Louise Grinberg) ungewollt schwanger wird, finden sich schnell Nachahmerinnen unter ihren Freundinnen.

We Want Sex

SWR / 2 Monate verfügbar

Wenn Rita (Sally Hawkins) und ihre Kolleginnen im britischen Ford-Werk Dagenham häufig nur in Unterwäsche bekleidet arbeiten, hat das selbst Ende der 60er wenig mit der anrollenden Sexwelle zu tun, sondern vielmehr mit der unerträglich heißen und stickigen Luft in der Fabrikhalle. Bald platzt den Arbeiterinnen endgültig der Kragen. Angeführt von der beherzten Rita treten die Frauen in Streik: bessere Arbeitsbedingungen und Equal Pay – gleicher Lohn für gleiche Arbeit –, so ihre Forderungen. Doch von der Konzernleitung und bald auch ihren Ehemännern schlägt den Frauen heftiger Widerstand entgegen.

Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Was gerade so in der Welt passiert, davon kriegt Karl Schmidt (Charly Hübner) in seiner WG für Ex-Drogenabhängige wenig mit. Erst als er auf seinen alten Bekannten Ferdi (Detlev Buck) trifft, den Boss eines Technolabels, ist er wieder am Zahn der Zeit. Und plötzlich gibt er den Fahrer für Ferdis Leute und chauffiert sie deutschlandweit durch die Clubs. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Sven Regener.

Bist du glücklich?

3sat / 4 Wochen verfügbar

Kay und Arnold (Laura Tonke und Ronald Zehrfeld) sind schon eine halbe Ewigkeit verheiratet. Doch so langsam bekommt die Liebe der beiden Risse. Schon bald muss sich das Paar fragen: Wie kann die Leidenschaft neu entfacht oder die Beziehung schmerzfrei beendet werden?

Hindafing (Staffel 1 & 2)

BR / 4 Wochen verfügbar

Crystal Meth in Bayern: Für Bürgermeister Alfons Zischl (Maximilian Brückner) läuft es schlecht. Er will mit dem Bau eines Einkaufszentrums seine Gemeinde Hindafing aufpeppen, die soll aber laut Landespolitik lieber erst mal 50 Geflüchtete aufnehmen. Im Tausch will der Landrat Zischl Zugang zu den Schwarzgeldkonten seines Vaters gewähren. Das Geld kommt dem Bürgermeister gerade recht, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren.

Letzte Chance

Als wir träumten von Andreas Dresen (nur bis Samstag), Die Klapperschlange mit Kurt Russell, Zerrissene Umarmungen von Pedro Almodóvar (nur bis Samstag), Embrace – Du bist schön (Doku, nur bis Samstag), Kriegerin, Die dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu, Wrong Cops von Quentin Dupieux, Der fantastische Mr. Murray (Doku), Die neue Zeit (Staffel 1) über 100 Jahre Bauhaus

