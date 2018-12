Mediathekentipps zum Jahreswechsel: Unsere Highlights aus 2018

Filme und Serien aus den Mediatheken sind bekannt für ihre kurzen Verfügbarkeiten. Doch einige unserer liebsten Fundstücke aus diesem Jahr sind noch immer online. Falls du also bisher noch nicht dazu gekommen bist, bietet sich der Jahreswechsel perfekt für das Durchbingen an.

Passend dazu zeigt dir unser Film der Woche, wie du gleich mehrere Tage durchmachen kannst. Wach beleuchtet die Generation Z, die Sachen wie Wachbleiben versuchen, einfach weil sie es können. Drogen spielen keine Rolle – vielmehr wird das Leben als ein endloser Trip gefeiert.

Wach

Funk / Dauerhaft verfügbar

Debüt von Kim Frank: Nike (Alli Neumann) und C. (Jana McKinnon) wären gerne älter, als sie sind, würden am liebsten mehr erleben, als sie es gerade tun, wollen raus aus allem. Um sich mal richtig zu spüren, probieren die 17-jährigen Freundinnen, so lange wie möglich ohne Schlaf auszukommen. Ein 86-Stunden-Rausch beginnt.

Only Lovers Left Alive

3sat / neun Monate verfügbar

Adam (Tom Hiddleston) ist ein depressiver Vampir in Detroit, der die Ewigkeiten auf Erden nur mit viel guter Musik und Kunst aushält. Als ihn aber nicht mal das richtig aufmuntert, muss seine Geliebte Eve (Tilda Swinton) von ihrem Wohnort Tanger zu ihm reisen. Mit ihr findet Adam wieder sein Gleichgewicht. Das ist jedoch nicht von Dauer – denn plötzlich taucht Eves Schwester (Mia Wasikowska) auf und bringt alles extrem durcheinander.

Das Salz der Erde

Swr / elf Monate verfügbar

Der Fotograf Sebastião Salgado hat auf allen Kontinenten die Spuren unserer sich wandelnden Welt und Menschheitsgeschichte dokumentiert. Der Film von Wim Wenders zeigt auf visuell höchst beeindruckende Weise das Leben und die Arbeit des Brasilianers.

Precious – Das Leben ist kostbar

Watchbox / Dauerhaft verfügbar

Ausgezeichnet mit zwei Oscars: Die 16-jährige Claireece „Precious“ Jones (Gabourey Sidibe) ist Schwarz, fettleibig, ungebildet – und bereits zum zweiten Mal schwanger von ihrem eigenen Vater. Ihre einzige Zuflucht sind Tagträume von Reichtum und Glamour. Doch um wirklich etwas zu ändern, müsste sie erst einmal anfangen lesen und schreiben zu lernen. Nur von ihrer Mutter (Mo’Nique) darf sie auf keine Hilfe hoffen.

Die purpurnen Flüsse – Melodie des Todes (Staffel 1)

ZDF / einen Monat verfügbar

Vierteilige Krimi-Reihe in Spielfilmlänge: Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille Delaunay (Erika Sainte) ermitteln in einem abgelegenen Kloster. Ein Mönch starb unter mysteriösen Umständen, und der Schlüssel zur Aufklärung liegt in seiner Handfläche.

Happy Streaming!

