Mediathekentipps zum Wochenende: 11 wirklich besondere deutsche Filme und Serien

Mit Babylon Berlin ist vergangene Woche die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten angelaufen. Und zeitgleich zum Free-TV-Start gingen auch schon alle Folgen der ARD-Produktion online. Somit spricht alles dafür, die Serie von Regisseur Tom Tykwer in deinem eigenen Tempo in der Mediathek zu Ende zu schauen (oder auch in einem Rutsch wegzubingen).

Babylon Berlin (Staffel 1)

Alle Folgen / Das Erste / 2 Wochen verfügbar

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) wieder. Ein scheinbar simpler Fall wird sein Leben bald für immer verändern. Mit dabei: Liv Lisa Fries, Lars Eidinger, Benno Fürmann uvm.

Beuys

Arte / 3 Tage verfügbar

Das Porträt eines Mannes, der die Grenzen der Kreativität sprengte. So ist dies auch kein klassisches Biopic über Joseph Beuys, sondern eine intime Betrachtung des Menschen, seiner Kunst und seiner Ideenräume mit Original-Aufnahmen.

Phoenix

Arte / 3 Tage verfügbar

Juni 1945: Jüdin Nelly (Nina Hoss) hat den Krieg überlebt, muss aber am Gesicht operiert werden. Als sie in ihre Heimat Berlin zurückkehrt, weiß keiner, dass sie noch lebt. Ihr nichtjüdischer Ehemann Johnny (Ronald Zehrfeld) erkennt sie nicht wieder, sieht aber eine Ähnlichkeit zu seiner Frau. Er bittet sie in die Rolle der vermeintlich Verstorbenen zu schlüpfen, um an das Erbe der im Holocaust getöteten Familie zu kommen.

Das Leben der Anderen

Das Erste / 5 Tage verfügbar

Ostberlin 1984: Stasi-Hauptmann Wiesler (Ulrich Mühe) wird beauftragt, den erfolgreichen Schriftsteller Georg Dreymann (Sebastian Koch) und dessen Lebensgefährtin (Martina Gedeck) auszuspionieren. Die Arbeit entwickelt sich jedoch zum moralischen Konflikt für ihn. Je näher er der Welt des intellektuellen Paares durch das Abhören kommt, desto größer werden auch seine Zweifel am System.

Nordwand

Tele5 / 4 Tage verfügbar

Sommer 1936: Toni (Benno Fürmann) und Andi (Florian Lukas) wollen sich ihren Traum erfüllen und den Eiger sowie seine bis dato unbezwungene Nordwand besteigen. Damit winkt ihnen olympisches Gold und der herbeigesehnte soziale Aufstieg. Doch auf ihrer Tour warten viele beschwerliche Hindernisse auf die Bergsteiger.

Chiko

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Chiko (Denis Moschitto) will sich gemeinsam mit seinem besten Freund Tibet (Volkan Özcan) als Drogendealer Einfluss und Reichtum verschaffen. Ein Weg, der nur über den Big Boss Brownie (Moritz Bleibtreu) führt. Doch kaum haben die zwei dessen Aufmerksamkeit, hintergeht Tibet alle. Jetzt muss sich Chiko entscheiden: Ist er seinem Kumpel gegenüber loyal oder will er um jeden Preis Macht?

Honigfrauen

3sat / 5 Monate verfügbar

Dreiteilige Familiengeschichte über zwei Schwestern aus der DDR auf Urlaub am Balaton: Als Catrin (Cornelia Gröschel) und Maja (Sonja Gerhardt) die Reiseerlaubnis in den Händen halten, ist die Freude groß. Doch schon bald wird der Traum von Sonne und Freiheit getrübt, da sie unter Beobachtung der Stasi stehen.

Wir wollten aufs Meer

MDR / 6 Tage verfügbar

In den 1980ern arbeiten die Freunde Andreas (August Diehl) und Cornelis (Alexander Fehling) als Hafenarbeiter in Rostock. Ihr erklärtes Ziel ist es, zur See zu fahren. Um sich diesen Traum zu erfüllen, arbeiten sie bald auch widerwillig mit der Stasi zusammen und spionieren den Vorarbeiter Matze (Ronald Zehrfeld) aus. Eine Aufgabe, die sich als Zerreißprobe für die Freundschaft herausstellt.

Sein letztes Rennen

Das Erste / 5 Tage verfügbar

Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) ist eine Läuferlegende. Im hohen Alter muss er jedoch auf Drängen seiner Tochter (Heike Makatsch) mit seiner kranken Frau Margot (Tatja Seibt) in ein Altenheim ziehen. Um dem tristen Alltag dort zu entkommen, beginnt er im Park wieder mit dem Lauftraining. Sein Ziel: Noch einmal den Berlin-Marathon laufen.

Hindafing – Crystal Meth in Bayern (Staffel 1)

Das Erste / 3 Wochen verfügbar

Für Bürgermeister Alfons Zischl (Maximilian Brückner) läuft es schlecht. Er will mit dem Bau eines Einkaufszentrums seine Gemeinde Hindafing aufpeppen, die soll aber laut Landespolitik lieber erst mal 50 Geflüchtete aufnehmen. Und die Bewohner*innen selbst haben so ihre Probleme mit ihrer Kirchentreue auf der einen und der Drogensucht auf der anderen Seite.

Weißensee (Staffel 1)

3sat / 3 Monate verfügbar

Die DDR in den 1980er-Jahren bis zum Mauerfall: Zwei Familien in Ostberlin, die Kupfers und die Hausmanns, könnten gegensätzlicher nicht sein. Und doch sind sie eng miteinander verbunden. Mit dabei: Florian Lukas, Anna Loos und Katrin Sass.

