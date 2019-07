Mediathekentipps zum Wochenende: 5 Filme, bei denen du ein bisschen schlauer wirst

Ihr wollt nicht immer nur stumpf konsumieren, sondern auch mal ein bisschen mitdenken dürfen? Gern geschehen! Gleich zu Beginn solltet ihr euch dafür unser Highlight der Woche ansehen: In Manifesto spielt Cate Blanchett 13 verschiedene Rollen. Nach dem Schauen der deutsch-australischen Filmproduktion von Julian Rosefeldt hat man als Zuschauer*in ein ganzes Stück Kunstgeschichte aufgesogen.

Die zweifache Oscar-Gewinnerin Blanchett tritt in dem 2015 veröffentlichten Film mal als Nachrichtensprecherin, mal als Punkerin oder Fabrikarbeiterin auf. In zwölf Episoden trägt sie Auszüge aus Manifesten verschiedenster Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts vor: Von Pop-Art bis zu Dogma95 greift der Film auf Texte von Futurist*innen, Dadaist*innen und anderen Künstlergruppen zurück und verwebt diese mit Ideen einzelner Architekt*innen, Tänzer*innen oder Filmemacher*innen.

Manifesto

BR / 1 Monat verfügbar

Herzensbrecher

Arte / 2 Monate verfügbar

Francis (Xavier Dolan) und Mary (Monia Chokri) sind beste Freund*innen. Bis ihnen Nick (Niels Schneider) begegnet, in den sie sich sofort verlieben. Während sie alles tun, um Nick zu gefallen, triften die beiden selbst immer mehr auseinander. Doch meint der charismatische Mann es überhaupt ernst oder spielt er nur mit ihnen?

Frida

Tele5 / 4 Tage verfügbar

Das Biopic über die Mexikanerin Frida Kahlo (gespielt von Salma Hayek) zeigt den Beginn ihrer Obsession mit der Malerei, die Veränderung der Mentoren-und-Musen-Beziehung zu Diego Rivera (Alfred Molina) sowie Affären und politische Auseinandersetzungen.

Die Vermessung der Welt

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Detlev Bucks Verfilmung von Daniel Kehlmanns Bestseller spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der die exzentrischen Wissenschaftler Alexander von Humboldt (Albrecht Schuch) und Carl Friedrich Gauß (Florian David Fitz) von der Erde Maß nehmen wollen. Der eine zieht dafür in den Urwald, der andere grübelt am heimischen Schreibtisch über mathematische Formeln.

Lommbock

Sat.1 / 4 Tage verfügbar

15 Jahre nach Lammbock treffen Stefan (Lucas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu) wieder aufeinander. Eigentlich ist ihr Cannabis- bzw. Pizzalieferservice längt passé und beide führen ganz andere Leben. Aber kaum kommen sie wieder zusammen, gibt es auch schon wieder Ärger, und die zwei müssen entscheiden, wo sie nun stehen wollen.

Letzte Chance

Filme:

Mr. Holmes, Sleepless – Eine tödliche Nacht, Die Tür, Yves Saint Laurent, Plötzlich wieder jung – Zurück in die 80er, Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft

Serien:

The Night Manager (Miniserie), Bad Banks (Staffel 1)

Dokus:

Zentralflughafen THF, RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit, Jenseits des Limits

Happy Streaming!

