Mediathekentipps zum Wochenende: 5 Filme über faszinierende Frauen

Unser Highlight der Woche: In Victoria schlägt sich Laia Costa mit ein paar Berlinern die Nacht um die Ohren – erst entspannt im Club, dann mit Adrenalin vollgepumpt beim Raubüberfall. Der gesamte Film wurde übrigens in einer fortlaufenden Einstellung gedreht, ganz ohne Tricks. Was für Wahnsinn!

Victoria

3sat / 2 Tage verfügbar

Mitten in der Nacht trifft Victoria (Laia Costa) in Berlin auf Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker (Burak Yiğit) und Fuß (Max Mauff). Zusammen ziehen sie um die Häuser und dabei funkt es zwischen der Spanierin und Sonne. Nur unterbrechen die anderen den Flirt, denn sie haben noch ein krummes Ding geplant. So richtig kommt Victoria dennoch nicht von den Jungs los – und so entwickelt sich die romantische Nacht bald zum Albtraum.

Elle

3sat / 6 Tage verfügbar

Michèle (Isabelle Huppert) ist Chefin einer erfolgreichen Firma für Videospiele. Auf andere wirkt sie meist, als würde sie alles kalt lassen. Selbst als sie eines Tages in ihrem Haus von einem Unbekannten angegriffen und vergewaltigt wird, bleibt sie nach außen hin komplett beherrscht. Doch ihr Leben ist mit einem Mal ein anderes geworden.

Hedi Schneider steckt fest

3sat / 3 Tage verfügbar

Hedi (Laura Tonke) steckt plötzlich fest. Erst nur im Aufzug, aber dann auch im Kopf. Mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war. Obwohl sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn versucht, einen normalen Alltag zu führen, kommt ihre Welt dennoch komplett durcheinander.

24 Wochen

ZDF / 1 Woche verfügbar

Kabarettistin Astrid (Julia Jentsch) ist im sechsten Monat schwanger, als sie erfährt, dass ihr Kind nicht gesund ist. Die Nachricht stellt sie und ihren Mann (Bjarne Mädel) vor eine Entscheidung über Leben und Tod.

Winterdieb

Arte / 4 Tage verfügbar

Simon (Kacey Mottet-Klein) lebt mit seiner Schwester Louise (Léa Seydoux) ganz ohne Eltern in der Nähe eines Skigebiets, in das es beständig viele Tourist*innen verschlägt. Um zu überleben, fährt der Zwölfjährige immer wieder mit der Seilbahn dorthin und beklaut die Reisenden. Doch während Simon gut mit dem Pendeln und den Raubzügen zurechtkommt, stört sich Louise immer mehr an ihrem Alltag.

Happy Streaming!

