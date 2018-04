Mediathekentipps zum Wochenende: Auf zu neuen Ufern

Wir wollen Veränderung, wir wollen mehr aus dem Leben rausholen – für uns selbst und für die Gesellschaft. Unsere fünf Film-Tipps setzen sich diese Woche mit Vergangenheitsbewältigung, mit dem Verlassen der persönlichen Comfort Zone und der Suche nach einem besseren Leben auseinander. Den Anfang macht der deutsche Thriller „Stereo“ mit Jürgen Vogel. Weiter geht es mit einem isländischen Single, einem Nazi-Jäger, acht Schmuckräubern und einer Gruppe deutscher Auswanderer auf der Suche nach dem großen Gold. Viel Spaß beim Aufbruch!

Stereo

Film / Verfügbar bis 24. Mai / Ab 22h / 3sat

Nach seinem Neuanfang in der Provinz genießt Erik (Jürgen Vogel) das ruhige Landleben an der Seite seiner Freundin Julia (Petra Schmidt-Schaller) und deren kleiner Tochter. Mit der Idylle ist es jedoch vorbei, als plötzlich der geheimnisvolle Henry (Moritz Bleibtreu) auftaucht. Wie ein Parasit lässt er sich nicht mehr abschütteln – und zwingt Erik dazu sich mit seiner kriminellen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Virgin Mountain

Film / Verfügbar bis 1. Mai / Arte

Fúsi (Gunnar Jónsson) ist Mitte 40 und vertreibt sich seine Zeit am liebsten mit Spielzeugsoldaten und Heavy Metal. Eine Freundin hat er noch nie gehabt, die Sterne stehen dafür auch nicht allzu gut – denn Fúsi wohnt noch im Hotel Mama und ist somit nicht unbedingt ein heißbegehrter Single. Doch mit einer Tanzstunde, hofft er, wird sich das Blatt wenden.

Der Staat gegen Fritz Bauer

Film / Verfügbar bis 1. Mai / Arte

Fritz Bauer (Burghart Klaußner) ist Generalstaatsanwalt und hat sein Leben der Jagd auf NS-Verbrecher verschrieben. Sein größter Fall: Adolf Eichmann. Bauer sieht ihn aber fast schon als hoffnungslos an, als ihn ein Brief erreicht. Ein Mann behauptet, Eichmann in Argentinien aufgespürt zu haben. Mit Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg und Laura Tonke.

Reservoir Dogs – Wilde Hunde

Film / Verfügbar bis 1. Mai / Tele5

Acht Männer (u.a. Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Quentin Tarantino) wollen zusammen einen Juwelierladen ausrauben. Sie kennen voneinander nur die Decknamen. Eigentlich sollte das ein todsicheres Ding sein. Aber dann geht der Coup daneben, da die Polizei informiert war. Von den Gangstern bleiben nur fünf am Leben. Alle wissen: Es ist ein Verräter unter ihnen. Quentin Tarantinos Regie-Debüt.

Gold

Film / Verfügbar bis 30. April / Das Erste

Kanada 1898, zur Zeit des Klondike-Goldrausches: Emily (Nina Hoss) schließt sich einer Gruppe von deutschen Einwanderern an. Zusammen machen sie sich auf den 2.500 Kilometer langen Weg nach Dawson, zu den kürzlich entdeckten Goldfeldern. Die Gruppe setzt dabei alles auf eine Karte, um ihren ärmlichen Verhältnissen zu entkommen – für alle ist es unvorstellbar mit leeren Händen ins alte Leben zurückzukehren.

Noch verfügbar

Filme:

Oh Boy, Der Untergang

Dokus:

Game of Drones (letzte Chance), Die dunkle Seite des deutschen Rap

Serien:

Familie Braun (Staffel 1), Mann/Frau (Staffel 1-2)

