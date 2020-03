Mediathekentipps zum Wochenende: Bleib mal wieder zu Hause

Unser Highlight der Woche: Quentin Tarantinos Rachephantasie Kill Bill – obwohl die beiden Teile immer noch genauso schwer zu verdauen sind, wie 2003 und 2004 im Kino.

Kill Bill Vol. 1 & Vol. 2

TVNow / 3 Tage verfügbar

Nach vier Jahren im Koma erwacht eine Frau (Uma Thurman) im Krankenhaus. Das Letzte, woran sie sich erinnern kann, ist ihre eigene Hochzeit. Am Tag, der der Schönste in ihrem Leben werden sollte, jagte ihr ihr ehemaliger Liebhaber und Auftraggeber Bill (David Carradine) eine Kugel in den Kopf. Besessen von Rachegelüsten beginnt die Braut einen blutigen Vergeltungszug über zwei Kontinente, um ihre Todesliste, an deren Ende Bill höchstpersönlich steht, abzuarbeiten.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Hier Vol.1 oder Vol. 2 angucken

24 Wochen

ZDF / 3 Tage verfügbar

Kabarettistin Astrid (Julia Jentsch) ist im sechsten Monat schwanger, als sie erfährt, dass ihr Kind nicht gesund ist. Die Nachricht stellt sie und ihren Mann (Bjarne Mädel) vor eine Entscheidung über Leben und Tod.

Jetzt angucken

Wild

Arte / 4 Wochen verfügbar

Auf dem Weg zur Arbeit steht Ania (Lilith Stangenberg) plötzlich einem Wolf gegenüber. Sie sehen sich eine Weile direkt in die Augen. Der Moment lässt sie nicht mehr los und so wird sie zur Jägerin, legt Fährten und schafft es schließlich, das Tier zu fangen. Sie sperrt es in ihre Hochhauswohnung und sprengt damit jegliche Fesseln ihres bisherigen Lebens.

Jetzt angucken

Robot & Frank

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Frank (Frank Langella) ist gar nicht begeistert, als ihm sein Sohn einen Haushaltsroboter zur Seite stellt. Der Ex-Langfinger will partout nichts mit dem leblosen Etwas zu tun haben. Aber bald schon ist er auf dessen Hilfe angewiesen: Frank will in die Bibliothek einbrechen und ein wertvolles Buch stehlen.

Jetzt angucken

Angels‘ Share – Ein Schluck für die Engel

BR / 5 Tage verfügbar

Robbie (Paul Brannigan) kann gerade so dem Knast entgehen, indem er gemeinnützige Arbeit leistet. Doch als er eines Tages mit seiner Arbeitsgruppe eine Destillerie besucht, kommt er wieder auf dumme Gedanken: Er will dort zusammen mit seinen Freunden den teuersten Whiskey der Welt klauen, bevor dieser versteigert wird.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Kleine schmutzige Tricks mit Audrey Tautou (nur bis Sonntag), The Raid mit Iko Uwais, Die göttliche Ordnung mit Marie Leuenberger, Vorsicht vor Leuten mit Charly Hübner, Ghettogangz – Die Hölle vor Paris

Ebenfalls neu

Kedi – Von Katzen und Menschen (Doku), Dark Eden – Der Albtraum vom Erdöl (Grimme-Preis 2020, geht heute Abend online)

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.