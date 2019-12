Mediathekentipps zum Wochenende: Das Beste aus 2019

Unser Liebling des Jahres war ganz klar die Sky-Produktion Der Pass, die erst Anfang 2019 erschien und jetzt schon gratis in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Darin ermitteln zwei Grenzbeamte in einer schaurigen Mordserie.

Der Pass (Staffel 1)

ZDF / 2 Monate verfügbar

In den Alpen wird exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden. Die beiden Länder entsenden die Ermittler*innen Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Sie ist hoch engagiert – er zynisch und anteilslos. Um den hochintelligenten Serientäter zur Strecke zu bringen, müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Der Zeitreisende – Safety Not Guaranteed

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Als Journalist Jeff (Jake Johnson) die Kontaktanzeige „Suche jemanden für eine Reise in die Vergangenheit“ entdeckt, glaubt er seine nächste Story gefunden zu haben. Praktikantin Darius (Aubrey Plaza) soll für ihn als Lockvogel fungieren und den Mann hinter der Zeitungsannonce (Mark Duplass) zum Reden bringen, indem sie sich als ideale Reisebegleiterin ausgibt. Aber was ist wirklich an der Zeitmaschinengeschichte dran?

Jetzt angucken

Lux – Krieger des Lichts

One / 1 Monat verfügbar

Torsten (Franz Rogowski) nennt sich selbst Lux und zieht sich am liebsten ein Superheldenkostüm an, um auf den Berliner Straßen den Obdachlosen unter die Arme zu greifen. Als ihn ein Filmteam anfängt zu begleiten und ihn bittet, sich für die Kamera mehr auf die Bekämpfung von Kriminalität zu spezialisieren, wird es immer heikler für den Real Life Superhero.

Jetzt angucken

Außerdem auf ze.tt In Wien klären von Obdachlosigkeit Betroffene über die Schattenseiten urbanen Lebens auf

Die unendliche Geschichte

NDR / 1 Monat verfügbar

Bastian (Barret Oliver) entdeckt in einem Antiquariat ein ganz besonderes Buch. Darin zieht der junge Krieger Atréju durch Phantasien und soll versuchen, das Land vor dem Nichts zu retten. Auch Bastian muss ihm helfen.

Jetzt angucken

Adams Äpfel

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Landpfarrer Ivan (Mads Mikkelsen) bietet Straffälligen in seiner abgelegenen Kirche eine Zuflucht. Er nimmt Triebtäter, Diebe und Alkoholiker bei sich auf und resozialisiert sie. Nur an Neuzugang Adam (Ulrich Thomsen) beißt er sich die Zähne aus. Der Skinhead meint nämlich zu erkennen, dass Ivan nicht barmherzig, sondern schlicht besessen ist.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt (Doku, nur bis Sonntag), Familie Braun (Staffel 1), Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres (Staffel 1 & 2)

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf Shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten fünf Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.