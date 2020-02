Mediathekentipps zum Wochenende: Deine Berlinale für zu Hause

Unser Highlight der Woche: Körper und Seele aus Ungarn gewann 2017 den Goldenen Bären für den besten Film auf der Berlinale und läuft jetzt gratis in der Arte-Mediathek. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte führt zwei Menschen über ihre Träume zueinander.

Körper und Seele

Arte / 4 Tage verfügbar

Die introvertierte Maria (Alexandra Borbély) und ihr neuer Arbeitskollege Endre (Géza Morcsányi) stellen durch einen Zufall fest, dass sie Nacht für Nacht denselben Traum teilen. Verwirrt und erstaunt über diese intime Verbindung suchen die beiden zaghaft auch tagsüber die Nähe des*r anderen.

Victoria

WDR / 4 Tage verfügbar

Mitten in der Nacht trifft Victoria (Laia Costa) in Berlin auf Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker (Burak Yigit) und Fuß (Max Mauff). Zusammen ziehen sie um die Häuser und dabei funkt es zwischen der Spanierin und Sonne. Ihr Flirt wird unterbrochen, weil die anderen in dieser Nacht noch ein krummes Ding geplant haben. Die romantische Nacht entwickelt sich zum Albtraum.

Der Butler

ServusTV / 5 Tage verfügbar

Cecil Gaines (Forest Whitaker) steht 30 Jahre im Dienst der mächtigsten Männer der Welt. Ob Eisenhower, Kennedy, Nixon oder Reagan, ihr Butler ist stets dabei, wenn die US-Präsidenten Weltgeschichte schreiben. Gaines fachsimpelt mit Ford über Golf, ist zu Kennedys Beerdigung eingeladen und diniert mit Nancy und Ronald Reagan. Über drei Jahrzehnte durchlebt er nicht nur eine Zeit radikaler Veränderungen, sondern inspiriert die Präsidenten auch bei manch weitreichender Entscheidung.

Ich, Daniel Blake

ZDF / Nur bis Samstag verfügbar

Daniel Blake (Dave Johns) ist ein geradliniger Durchschnittsengländer, der das Leben so nimmt, wie es kommt. Doch eines Tages macht ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung und er ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Auf dem Amt kreuzt sich sein Weg mit der alleinerziehenden Mutter Katie (Hayley Squires) und ihren Kindern. Sie raufen sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen und versuchen jetzt gemeinsam den Seitenhieben des Sozialstaates auszuweichen.

Herrliche Zeiten

Arte / 5 Tage verfügbar

Auf der Suche nach einer neuen Haushaltshilfe schaltet Claus Müller-Todt (Oliver Masucci) in bester Rotweinlaune eine Anzeige: „Sklave/in gesucht“. Nach anfänglichen Missverständnissen mit der Fetisch-Community werden er und seine Frau Evi (Katja Riemann) sogar fündig. Bartos (Samuel Finzi) und Lana (Lize Feryn) stellen sich ganz in ihren Dienst und bieten das volle Verwöhnprogramm. Doch beim geplanten Poolbau gerät die Situation langsam außer Kontrolle.

Letzte Chance

Jack mit Ivo Pietzcker, We Want Sex mit Sally Hawkins (nur bis Samstag), Am Ende kommen Touristen mit Alexander Fehling, The Captive: Spurlos verschwunden mit Ryan Reynolds, Schuld nach Ferdinand von Schirach (Staffel 1)

