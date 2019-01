Mediathekentipps zum Wochenende: Die besten Filme und Serien für das neue Jahr

Neues Jahr, neues Glück: Diese Filme und Serien sind nicht nur allesamt wahnsinnig gut, sie geben dir obendrauf auch noch ein paar gute Ansätze für deine Jahresvorsätze mit. Weniger Ego und Zweifel und dafür mehr Zweisamkeit und Zusammenhalten! Hier geht es zu den Anleitungen.

Unser Film der Woche ist der fünffache Oscargewinner The Artist. Es ist nämlich schon echt krass, wie gut es das Drama als Stummfilm und so ganz ohne Farbe schafft, einen um den Finger zu wickeln und jegliche Emotionen hervorzurufen.

The Artist

Arte / 3 Tage verfügbar

Schauspielstar George Valentin (Jean Dujardin) lernt die charismatische Statistin Peppy Miller (Bérénice Bejo) auf dem Höhepunkt seiner Hollywoodkarriere kennen. Die zwei verlieben sich schnell. Aber ihre Zuneigung füreinander wird immer mehr durch ihren Aufstieg und seinen Abstieg in der Branche sowie sein viel zu großes Ego überschattet.

Jetzt angucken

Sin Nombre

Watchbox / Dauerhaft verfügbar

Gangmitlied El Caspar (Édgar Flores) ist in Sayra (Paulina Gaitán) verliebt, die als blinde Passagierin auf einem Zug von Mexiko in die Vereinigten Staaten unterwegs ist. Um Sayra begleiten zu können, muss El Caspar gewaltsam aus seiner Gruppe ausbrechen. Die Gang heftet sich jedoch an seine Fersen.

Jetzt angucken

Bist du glücklich?

Das Erste / 3 Wochen verfügbar

LEIDER OHNE TRAILER

Kay und Arnold (Laura Tonke und Ronald Zehrfeld) sind schon eine halbe Ewigkeit verheiratet. Doch so langsam bekommt die Liebe der beiden Risse. Schon bald muss sich das Paar fragen: Wie kann die Leidenschaft neu entfacht oder die Beziehung am schmerzfreisten beendet werden?

Jetzt angucken

Außerdem auf ze.tt So sehenswert sind die Neuerscheinungen auf Netflix und Amazon im Januar 2019

DRUCK (Staffel 2)

Funk / Dauerhaft verfügbar

Liebes-, Schul- und Freundschaftskrisen, Feminismusdebatten, Outings und Mobbingattacken: Fünf junge Frauen müssen lernen, sich selbst als Individuen in der Welt zu behaupten und sich nicht von anderen herunterziehen oder gar manipulieren zu lassen.

Jetzt angucken

Babylon Berlin (Staffel 1)

Das Erste / 5 Tage verfügbar

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) wieder. Ein scheinbar simpler Fall wird sein Leben bald für immer verändern. Mit dabei: Liv Lisa Fries, Lars Eidinger, Benno Fürmann, uvm.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten kostenlosen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video.