Mediathekentipps zum Wochenende: Diese 11 kostenlosen Filme bringen dich durch die Grippewelle

Unsere Empfehlung der Woche: Das Leben des Brian. Ein echter Klassiker, den man immer und immer wieder gucken kann. Und wenn du den Spaß von Monty Python noch gar nicht kennst, ist der Film aus dem Jahr 1979 erst recht Pflichtprogramm!

Das Leben des Brian

Tele5 / 2 Tage verfügbar

Wenn sich die Satiriker von Monty Python über Bibelfilme lustig machen, dann im großen Stil. Brian von Nazareth (Graham Chapman) hat zwar keine Ähnlichkeit zu Jesus, wird aber ständig mit ihm verwechselt. Besonders angetan ist seine wachsende Gefolgschaft von den Straftaten ihres Möchtegern-Messias. Bis es bei der abschließenden Kreuzigung heißt: Always look on the bright side of life.

Elser – Er hätte die Welt verändert

SWR / 2 Tage verfügbar

Georg Elser (Christian Friedel) hatte 1939 seinen Bombenanschlag auf Hitler genauestens geplant – und trotzdem scheitert er. Nachdem er auf der Flucht gefasst wird, muss er tagelang Folter und ein Verhör nach dem nächsten über sich ergehen lassen, bis er schließlich in KZs gebracht und 1945 hingerichtet wird.

Die Ökonomie der Liebe

Arte / 4 Tage verfügbar

Obwohl sie sich getrennt haben, lebt Boris (Cédric Kahn) weiterhin in der Wohnung von Marie (Bérénice Bejo). Etwas anderes kann er sich nicht leisten. Doch zwischen den vier Wänden hat sich über die 15 Ehejahre jede Menge Seelenfrust angestaut, der sich nun nach und nach entlädt.

Nebel im August

ZDF / 2 Tage verfügbar

Süddeutschland, Anfang der 1940er-Jahre: Der 13-jährige Ernst (Ivo Pietzcker) wird nach mehreren Heimen schließlich in eine Art Nervenheilanstalt gebracht. Dort ist es am schlimmsten, denn unter der Leitung von Dr. Veithausen (Sebastian Koch) werden immer wieder Insassen getötet. Also versucht Ernst kurzerhand so viele Gefangene wie möglich zu retten – und am besten seine erste Liebe Nandl (Jule Hermann) und sich gleich mit. Nach wahren Begebenheiten.

Die Ritter der Kokosnuss

Tele5 / 2 Tage verfügbar

König Arthus (Graham Chapman) muss zusammen mit seinem Diener (Terry Gilliam) einmal durch ganz England reisen, weil er so die besten Ritter für seine Tafelrund zu finden hofft. Als wäre das schon nicht genug, muss er danach den Heiligen Kreuzzug antreten, der unzählige gefährliche Abenteurer mit sich bringt.

Tötet Mrs. Tingle

Tele5 / 3 Tage verfügbar

Leigh Ann (Katie Holmes) fehlt für ihr College-Stipendium nur noch eine 1 in Geschichte. Doch derartige Noten verteilt Mrs. Tingle (Helen Mirren) grundsätzlich nicht. Vielmehr ist der fiesen Lehrerin daran gelegen, sie komplett fertigzumachen. Ob ihr die Musterschülerin damit noch zuvorkommen kann?

Festung

ZDF / 3 Tage verfügbar

Seitdem ihr gewalttätiger Vater (Peter Lohmeyer) die Familie verlassen hat, muss die 13-jährige Johanna (Elisa Essig) auf ihre kleinere Schwester und ihre Mutter aufpassen. Doch dann kehrt der Vater wieder und lässt damit alte Probleme hochkochen – insbesondere mit seiner ältesten Tochter (Karoline Herfurth). Johanna ist hin- und hergerissen, was sie tun soll. Und zu allem Überfluss ist sie auch noch bis über beide Ohren in einen Mitschüler verliebt.

Verrate mich nicht (Miniserie)

Arte / 5 Tage verfügbar

Eigentlich ist Cath (Jodie Whittaker) eine leidenschaftliche Krankenschwester, doch als sie gekündigt wird, weiß sie nicht weiter. Der einzige Ausweg: Sie muss die Identität ihrer Freundin Ally annehmen, die nach Neuseeland ausgewandert ist und vorher als Ärztin gearbeitet hat.

Paare – Auf der Couch (Staffel 1 & 2)

Arte / 2 Tage verfügbar

Zwei Menschen, eine Kamera, ein unsichtbarer Therapeut und jede Menge Beziehungskisten: Schauspieler wie Til Schweiger, Heike Makatsch, Christian Ulmen, Nora Tschirner und Fahri Yardim laden ein in die Welt der Beziehungsprobleme unterschiedlichster Couleur und lassen uns Zeuge intimer wie überraschender Geständnisse werden.

Blochin: Die Lebenden und die Toten (Staffel 1)

ZDF / 2 Monate verfügbar

Blochin (Jürgen Vogel) heißt der Mann, der schon einmal für tot erklärt war und inzwischen gemeinsam mit Dominik Stötzner (Thomas Heinze) bei der Mordkommission 7 in Berlin arbeitet. Zwei Typen, die gegensätzlicher nicht sein könnten und dennoch zur Nähe gezwungen sind, da Blochin mit Dominiks Schwester angebandelt hat. Als ein neuer Fall ansteht, müssen die Ermittler mehr in Blochins krimineller Vergangenheit graben, als ihnen lieb ist.

Bad Banks (Staffel 1)

ZDF / 3 Wochen verfügbar

Als Investmentbankerin Jana (Paula Beer) gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin (Désirée Nosbusch) ihr überraschend eine Stelle bei der Bank Deutsche Global Invest in Frankfurt. Der Druck nimmt mit dem neuen Job extrem zu. Eine Serie über die Finanzwelt, in der die wirtschaftlichen Interessen und der persönliche Ehrgeiz die Sicherheit eines ganzen Landes riskieren können.

