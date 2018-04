Mediathekentipps zum Wochenende: Diese 5 Filme und Serien musst du gesehen haben, auch wenn draußen 20 Grad sind

„36 Grad und es wird noch heißer…“, na noch nicht ganz, aber um die 20 Grad werden es schon in den kommenden Tagen. Wenn ihr dann platt und satt gebräunt mit dem ersten Sonnenstich wieder zu Hause gelandet seid, warten ein paar spannende Filme auf euch.

Wild

Film / Verfügbar bis 4. Mai / Arte

Auf dem Weg zur Arbeit steht Ania (Lilith Stangenberg) plötzlich einem Wolf gegenüber. Sie sehen sich eine Weile direkt in die Augen. Der Moment lässt sie nicht mehr los und so wird sie zur Jägerin, legt Fährten und schafft es schließlich das Tier zu fangen. Sie sperrt es in ihre Hochhauswohnung und sprengt dann jegliche Fesseln ihres bisherigen Lebens.

Short Term 12 – Stille Helden

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Grace (Brie Larson) arbeitet als Betreuerin in einer Einrichtung für Jugendliche mit sozialen und psychischen Problemen. Auch ihr Freund Mason (John Gallagher Jr.) jobbt dort. Ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt, als ein Mädchen mit einer Aggressionsstörung (Kaitlyn Dever) in die Gruppe kommt. Nur Grace findet einen Zugang zu ihr. Doch sie muss sich dabei auch ihrer eigenen, lange verdrängten Vergangenheit stellen – was dazu führt, dass sie sich Mason gegenüber immer mehr verschließt.

Super – Shut Up, Crime

Film / Verfügbar bis 11. April / Tele5

Als Langweiler Frank (Rainn Wilson) sein einziges Highlight im Leben, die schöne Sarah (Liv Tyler), ausgerechnet an den fiesen Drogendealer Jacques (Kevin Bacon) verliert, ist Schluss mit lustig. Er legt sich eine Rohrzange und eine Superheldenidentität zu. Jetzt geht er gemeinsam mit der durchgeknallten Comic-Verkäuferin Libby (Ellen Page) aktiv gegen das Böse vor, allen voran natürlich gegen Jacques.

LenaLove

Film / Verfügbar bis 12. April / Arte

Lena (Emilia Schüle) fühlt sich in der Schule zunehmend ausgegrenzt und unverstanden. Als selbst aus dem Flirt mit Tim (Jannik Schümann) nichts wird, flüchtet sie sich mehr denn je ins Internet. Doch wer sich wirklich hinter ihrem besten Chat-Freund Noah verbirgt, ahnt sie nicht. Und so nimmt ein hinterhältiges Spiel seinen Lauf.

Blockbustaz (Staffel 2)

Serie / Verfügbar bis 12. Dezember / ZDFneo

Neues aus der Platte: Sol (Eko Fresh) kommt aus dem Knast und geht zurück in seine Hood, doch seitdem hat sich einiges verändert. Mit dabei: Ferric MC und Joyce Ilg.

Noch verfügbar

Filme:

Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit (letzte Chance), Wellness für Paare (letzte Chance)

Dokus:

Der Blaue Planet, Wer sind die YouTube-Typen, die dich reich machen wollen?

Serien:

Neo Magazin Royale – Lass dich überwachen, Blockbustaz (Staffel 1) (letzte Chance)

Happy Streaming!

