Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme bereiten dich auf Weihnachten vor

Unser Tipp der Woche ist die NDR-Serie Der Tatortreiniger, die erst kürzlich abgesetzt wurde. Als kleiner Wermutstropfen laufen derzeit alle Folgen aus allen Staffeln mit dem gesprächigen Sympathen Bjarne Mädel in der Mediathek.

Der Tatortreiniger (Staffel 1-7)

NDR / 3 Wochen verfügbar

Heiko Schotte (Bjarne Mädel) lebt davon, in Hamburg Tatorte von den Spuren begangener Gewaltverbrechen zu beseitigen. Er wird immer dann gerufen, wenn die Polizei ihre Ermittlungsarbeiten abgeschlossen hat und aufgeräumt werden muss. Bei seinen Einsätzen lernt er oft noch Hinterbliebene der verstorbenen Opfer kennen und kommt mit ihnen ins Gespräch. Dabei entstehen so einige skurrile Situationen.

Bad Banks (Staffel 1)

ZDF / 2 Wochen verfügbar

Als Investmentbankerin Jana (Paula Beer) gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin (Désirée Nosbusch) ihr überraschend eine Stelle bei der Bank Deutsche Global Invest in Frankfurt. Der Druck nimmt mit dem neuen Job extrem zu. Eine Serie über die Finanzwelt, in der die wirtschaftlichen Interessen und der persönliche Ehrgeiz die Sicherheit eines ganzen Landes riskieren können.

Schuld nach Ferdinand von Schirach (Staffel 1)

ZDF / 1 Monat verfügbar

Holbrechts (Marcus Mittermeier) Leben ist komplett zerstört. Er wird wegen Kindesmissbrauchs verurteilt und muss lange Zeit ins Gefängnis. Nach dem Ende seiner Haftstrafe hat ihn seine Frau verlassen und seine Wut auf die Grundschülerin, die ihn grundlos angeschuldigt hat, ist enorm. Er sucht Hilfe bei dem Anwalt Kronberg (Moritz Bleibtreu), der Erstaunliches zu Tage bringt. Die sechs Folgen der ersten Staffel zeigen, dass Schuld oft nur von den Umständen abhängt.

Gnade

Arte / 4 Tage verfügbar

Eine deutsche Auswandererfamilie will in Norwegen den Neustart wagen. Doch schnell wird klar: Der Ortswechsel ändert nichts an der erkalteten Beziehung von Niels (Jürgen Vogel) und Maria (Birgit Minichmayr). Schließlich markiert ein folgenschwerer Unfall den Wendepunkt.

Noel – Engel in Manhattan

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Fünf New Yorker lernen sich an Weihnachten durch Zufälle kennen – und sie verändern sogleich die Leben der anderen. Vielleicht will Rose (Susan Sarandon) sich nach dem Treffen mit dem Ex-Priester Charly (Robin Williams) nicht mehr umbringen. Vielleicht hat Mike (Paul Walker) keine Eifersuchtsanfälle mehr, die seiner Freundin Nina (Penelope Cruz) Angst machen. Er muss nur erst von Arties (Alan Arkin) tragischem Schicksal erfahren.

