Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme beweisen, dass du dir Familie sehr wohl aussuchen kannst

Unser Highlight der Woche: Der Festival-Gewinner Like Father, like Son stellt die richtig wichtigen Fragen im Leben. Zählen die gemeinsamen Gene wirklich mehr als die geteilte Lebenszeit und die geteilten Erinnerungen?

Like Father, like Son

3sat / Bis Samstag verfügbar

Von Hirokazu Koreeda: Die Eltern eines sechs Jahre alten Jungen erfahren, dass ihr Sohn bei der Geburt im Krankenhaus vertauscht worden ist. Ihr ganzes Umfeld rät ihnen, den Jungen tatsächlich auszuwechseln. Die Eltern sind ratlos. Was ist für sie besser, was für die Kinder? Unsicher beginnen sie und das andere Paar nun mit dem Kinderrücktausch über ein Wochenende. Mit: Masaharu Fukuyama und Lily Franky.

Rückkehr nach Montauk

Arte / 3 Tage verfügbar

Von Volker Schlöndorff: Es gibt eine Liebe im Leben, die man nie vergisst. Der Schriftsteller Max Zorn (Stellan Skarsgård) kommt zu seiner Buchpremiere nach New York. Sein Roman handelt vom Scheitern einer Liebe in dieser Stadt. Nicht ganz zufällig trifft er Rebecca (Nina Hoss) wieder – die Frau von damals. Sie beschließen, noch einmal ein Wochenende in Montauk miteinander zu verbringen, dem kleinen Fischerhafen mit dem berühmten Leuchtturm am Ende von Long Island.

Chihiros Reise ins Zauberland

ProSieben Maxx / 6 Tage verfügbar

Anime-Abenteuer aus dem Studio Ghibli: Auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause muss Chihiros Familie einen dunklen Tunnel durchqueren. Auf der anderen Seite erwartet sie eine verlassene Stadt, in der ihre Eltern in Schweine verwandelt werden. Wie kann Chihiro das ungeschehen machen? Ein Junge taucht auf und berichtet ihr von einer magischen Zauberwelt voller Hexen, Götter und Geister. Und Chihiros Reise beginnt!

Alles inklusive

3sat / Bis Sonntag verfügbar

Von Doris Dörrie: Apple (Nadja Uhl) hat sich vorgenommen, nie wieder in so einem Chaos zu leben, wie früher mit ihrer Mutter Ingrid (Hannelore Elsner). Doch so richtig wird sie die Vergangenheit nicht los. Denn plötzlich findet sie sich im gemeinsamen Urlaub mit ihrer Mutter wieder und muss sich mit allen möglichen Ängsten und Unzulänglichkeiten auseinandersetzen.

Wir wollten aufs Meer

NDR / 3 Tage verfügbar

In den 80ern arbeiten die Freunde Andreas (August Diehl) und Cornelis (Alexander Fehling) als Hafenarbeiter in Rostock. Ihr erklärtes Ziel ist es, zur See zu fahren. Um sich diesen Traum zu erfüllen, arbeiten sie bald auch widerwillig mit der Stasi zusammen und spionieren den Vorarbeiter Matze (Ronald Zehrfeld) aus. Eine Aufgabe, die sich als Zerreißprobe für die Freundschaft herausstellt.

Vorschau

Ab Sonntag in der Arte-Mediathek:

Der Untergang mit Bruno Ganz

Letzte Chance

Film:

3096 Tage erzählt die Geschichte von Natascha Kampusch

Dokus:

Wildes Herz – Band-Doku über Feine Sahne Fischfilet, Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird

Serie:

The Team (Staffel 1) mit Jasmin Gerat

