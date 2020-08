Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme ermuntern dich, nächste Schritte zu gehen

Unser Highlight der Woche: Im Biopic Maudie begleiten wir Maud Lewis auf ihrem Weg zu Ruhm. Von ihrer rheumatoider Arthritis lässt sich die Malerin nicht unterkriegen und wird, in einfachen Verhältnissen lebend, zu einer bekannten Vertreterin kanadischer Volkskunst.

Maudie

Arte / 4 Tage verfügbar

Kanada in den 1930ern: Die leidenschaftliche Künstlerin Maud (Sally Hawkins) nimmt den Job als Haushälterin des launischen Fischhändlers Everett (Ethan Hawke) an. Schon bald beginnt sie damit, das gesamte Haus mit ihren farbenfrohen Malereien zu verschönern.

Attack the Block

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Außerirdische wollen die Welt attackieren, doch sie landen ausgerechnet im härtesten Viertel von London. Dort bekommen sie es mit bis an die Zähne bewaffneten Kids zu tun, die nicht bereit sind, ihren Block dem Feind kampflos zu überlassen. Mit dabei: John Boyega, Jodie Whittaker und Nick Frost.

Die Mitte der Welt

WDR / 4 Tage verfügbar

Phil (Louis Hofmann) ist auf der Suche. So wenig er über seine Vergangenheit und vor allem seinen Vater weiß, so chaotisch ist seine Gegenwart. Denn zwischen seiner Mutter Glass (Sabine Timoteo) und seiner Zwillingsschwester Dianne (Ada Philine Stappenbeck) herrscht eine rätselhafte Eiszeit. Und dann verliebt sich er auch noch direkt nach den Sommerferien in seinen neuen Mitschüler Nicholas (Jannik Schümann). Der scheint Phils Gefühle zwar zu erwidern, gibt ihm aber auch viele Rätsel auf. Gut, dass wenigstens auf seine beste Freundin Kat (Svenja Jung) Verlass ist.

Enter the Void

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Oscar (Nathaniel Brown) wohnt in Tokio, konsumiert Drogen und schlägt sich mit kleinen Dealereien durchs Leben. Mit seiner Schwester Linda (Paz de la Huerta) verbindet ihn eine enge und schicksalhafte Beziehung: Seit ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, haben sich die beiden geschworen, immer zusammenzubleiben. Als Oscar jedoch in einem Club namens The Void von der Polizei erschossen wird, will sein Geist um jeden Preis an dem Versprechen festhalten – und wacht fortan über Linda und die Stadt. Sein Blick gleicht dabei einer verzerrten, alptraumhaften Vision, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusehends vermischen.

Offenes Geheimnis

Das Erste / 4 Wochen verfügbar

Anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester kehrt Laura (Penélope Cruz) zurück in ihr spanisches Heimatdorf. Nichts scheint die ausgelassene Stimmung zu trüben – doch dann gerät das harmonisch wirkende Familiengefüge durch ein unvorhergesehenes Ereignis in der Hochzeitsnacht aus den Fugen.

Ebenfalls neu

In the Land of Blood and Honey von Angelina Jolie (Regiedebüt), Gotti mit John Travolta

Letzte Chance

Coconut Hero (nur bis Samstag), Memento von Christopher Nolan (nur bis Samstag), Die Welt der Wunderlichs von Dani Levy, Schuld nach Ferdinand von Schirach (Staffel 1)

Happy Streaming!

