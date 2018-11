Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme geben dir neue Denkanstöße

Manchmal bleibt man im Leben einfach stecken. Da will nichts so richtig leicht von der Hand gehen – alles ist schwer und müßig. Für genau diese Momente haben wir vier Filme und eine Serie herausgesucht, die einen neuen Motivationsschub oder Denkanstöße geben können.

Das Highlight der Woche: Hedi Schneider steckt fest. Laura Tonke mimt darin die eigentlich immer ziemlich gut gelaunte Hedi, die aber plötzlich nicht mehr kann. Ihr Alltag wird zum Hürdenlauf, den sie nur mit der beständigen Unterstützung ihrer Familie zu meistern vermag.

Hedi Schneider steckt fest

ZDF / 4 Tage verfügbar

Hedi (Laura Tonke) steckt plötzlich fest. Erst nur im Aufzug, aber dann auch im Kopf. Mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war. Obwohl sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn versucht, einen normalen Alltag zu führen, kommt ihre Welt dennoch komplett durcheinander.

Der die Zeichen liest

Arte / 3 Wochen verfügbar

Benjamin (Kirill Serebrennikov) hat beschlossen, ganz nach den Grundsätzen der Bibel zu leben. Deshalb will er so lange auch nicht mehr am Schwimmunterricht teilnehmen, bis ein Bikiniverbot eingeführt wird. Als die Schule einlenkt, geht er weiter. Er fordert eine Neujustierung des Sexualunterrichts. Und sobald die geschehen ist, möchte er noch mehr – sogar noch sehr viel mehr.

Die geliebten Schwestern

WDR / 4 Tage verfügbar

Weimar, im Frühjahr 1788: Dichter Friedrich Schiller (Florian Stetter) verliebt sich in die Schwestern Charlotte (Henriette Confurius) und Caroline (Hannah Herzsprung). Zwischen ihnen entwickelt sich eine intensive Verbundenheit. Doch als der Sommer vorbei ist, ist auch ihre Liebe in Gefahr.

Transamerica

Viewster / Dauerhaft verfügbar

Eigentlich wurde Bree (Felicity Huffman) als Stanley geboren. Doch dank einiger OPs kann sie sich endlich in ihrem Körper und als Frau gut fühlen. Kurz vor dem allerletzten Eingriff erfährt sie jedoch, dass sie längst einen Sohn hat. Ihre Therapeutin rät ihr, sich vorher noch Toby (Kevin Zegers) zu offenbaren. Doch aufgrund eines großen Missverständnisses hält dieser Bree für eine Missionarin, die ihn wieder auf den richtigen Weg bringen will.

Babylon Berlin (Staffel 2)

Das Erste / 1 Woche verfügbar

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) wieder. Ein scheinbar simpler Fall wird sein Leben bald für immer verändern. Mit dabei: Liv Lisa Fries, Lars Eidinger und Benno Fürmann.

