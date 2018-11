Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme halten dich davon ab, sinnlose Dinge zu kaufen

Unser Film der Woche: Der große Crash – Margin Call mit Zachary Quinto in der Hauptrolle. Hier wird höchst nüchtern und analytisch gezeigt, wie eine Finanzkrise von globalem Umfang seinen Anfang findet. Das ist alles so einleuchtend, real und dadurch schon wieder unfassbar.

Der große Crash – Margin Call

Arte / 2 Wochen verfügbar

Als Risiko-Analyst Eric Dale (Stanley Tucci) entlassen wird, gibt er als letzte Amtshandlung seinem Schützling Peter (Zachary Quinto) einen USB-Stick mit höchst brisanten Daten zur finanziellen Lage in die Hand. Die Zahlen darauf sagen nicht nur den Untergang des Unternehmens voraus, sondern die nächste Wirtschaftskrise. Wie in den nächsten 24 Stunden darauf reagiert wird, entscheidet alles.

Alles was kommt

Arte / 2 Tage verfügbar

Liebe hält nicht ewig: Genau diese Erfahrung muss Nathalie (Isabelle Huppert) machen. Nach 25 Ehejahren will ihr Mann (André Marcon) die Trennung. Er liebt nun eine andere. Den großen Einschnitt in ihren Alltag nimmt die Philosophielehrerin verblüffend gefasst auf. Doch kaum löst sich der Mann, lösen sich auch jede Menge weitere, sicher geglaubte Bestandteile in ihrem Leben auf. Und ein Neuanfang ist gar nicht mal so einfach.

Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika

Arte / 3 Tage verfügbar

Die Geschichte eines Suchenden: Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweit (Josef Hader) ist ganz oben auf der Karriereleiter angekommen, als er sich durch den Vormarsch der Nationalsozialist*innen ins Exil gedrängt fühlt. Er sucht in England Zuflucht, dann in New York, in Buenos Aires und in Brasilien. Doch nichts will sich so richtig nach Heimat anfühlen.

Liebe

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Anna (Emmanuelle Riva) und Georg (Jean-Louis Trintignant) sind schon seit Jahrzehnten verheiratet. Sie sind ein eingespieltes Team. Aber ihre Ehe wird auf die Probe gestellt, als Anna eines Tages einen Schlaganfall erleidet, danach halbseitig gelähmt ist und Georg sich verstärkt um sie kümmern muss.

The Fall – Tod in Belfast (Staffel 1)

ZDF / 2 Monate verfügbar

In den sechs Episoden der ersten Staffel der Krimi-Serie reist Detective Superintendent Stella Gibson (Gillian Anderson) nach Nordirland, um dort dem Serienkiller Paul Spector (Jamie Dornan) auf die Schliche zu kommen.

