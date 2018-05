Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme helfen dir bei der Selbstfindung

Kennst du dich selbst eigentlich gut genug? Und würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen? Blau ist eine warme Farbe zeigt dir, wie Coming-of-Age und so ein richtiger Selbstfindungstrip geht. Der Regisseur Abdellatif Kechiche setzt mit seinem rund dreistündigen Drama ein Zeichen für die Schönheit des Jungseins, des Erwachsenwerdens und des Selbstentdeckens. Unbedingt gucken!

Blau ist eine warme Farbe

Film / Verfügbar bis 20. Mai, 5 Uhr

Mädchen gehen mit Jungs aus – das stellt die 15-jährige Adèle (Adèle Exarchopoulos) zunächst nicht infrage. Doch das ändert sich schlagartig, als sie Emma (Léa Seydoux) trifft. Die Künstlerin mit den blauen Haaren lässt sie ungeahnte Sehnsüchte entdecken und bringt sie dazu, sich selbst zu finden.

Mustang

Film / Verfügbar bis 21. Mai

Als Lale und ihre vier Schwestern beim unschuldigen Herumtollen mit ein paar Jungs im Meer beobachtet werden, lösen sie in ihrem türkischen Dorf einen Skandal aus. Ihr als schamlos wahrgenommenes Verhalten hat dramatische Folgen: Das Haus der Familie wird zum Gefängnis, Benimmunterricht ersetzt die Schule und Ehen werden arrangiert. Doch die Mädchen wehren sich.

Oh Boy

Film / Verfügbar bis 24. Mai

Der Endzwanziger Niko (Tom Schilling) lebt so in den Tag hinein. Er lässt sich mal vom Kumpel zum Filmdreh mitschleppen, vom Vater zum Golfen, von der Exmitschülerin zum Sex überreden und in heikle Diskussionen mit Betrunkenen verwickeln. Aber irgendwie fühlt sich alles immer so an, als wäre er gerade zur falschen Zeit am falschen Ort.

Amnesia

Film / Verfügbar bis 22. Mai



Der deutsche Komponist Jo (Max Riemelt) kommt in den frühen 1990ern auf Ibiza an und hofft dort als DJ Teil der Musikszene zu werden. Dann lernt er seine ebenfalls deutsche Nachbarin Martha (Marthe Keller) kennen, die seit 40 Jahren zurückgezogen auf der Insel lebt. Jo ist fasziniert von ihr und dem Geheimnis, was sie umgibt.

Gnade

Film / Verfügbar bis 26. Mai

Eine deutsche Auswander*innenfamilie will in Norwegen den Neustart wagen. Doch schnell wird klar: Der Ortswechsel ändert nichts an der erkalteten Beziehung von Niels (Jürgen Vogel) und Maria (Birgit Minichmayr). Schließlich markiert ein folgenschwerer Unfall den Wendepunkt.

Noch verfügbar

Filme:

Stereo (letzte Chance), Prozac Nation

Dokus:

Wie Free-to-Play-Games euch das Geld aus der Tasche ziehen, Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall

Serien:

Translantics (Staffel 1), Familie Braun (Staffel 1) (letzte Chance)

Happy Streaming!

