Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme helfen dir zu entspannen

Wer viel frei hat, ist nicht automatisch total entspannt. Denn eine lange Nacht im Club mit stressigen Türsteher*innen oder ein Nachmittag im Garten, umschwirrt von Getier, können auch ganz schön auf die Nerven gehen. Mit unseren Mediathekentipps könnt ihr entspannen!

Im Juli

Film / Verfügbar bis 17. Mai

Roadmovie von Fatih Akin: Dank Juli (Christiane Paul) glaubt Daniel (Moritz Bleibtreu) fest daran, dass er bald die Frau seiner Träume für sich gewinnen kann. Blöd nur, dass Juli sich selbst damit meinte, aber Daniel nichts schnallt. Die beiden müssen sich erst auf den Weg nach Istanbul machen, bis der Groschen fällt.

Confession – Bekenntnisse eines jungen Zeitgenossen

Film / Dauerhaft verfügbar

Als Octave (Pete Doherty) seine geliebte Elise (Lily Cole) mit einem anderem Mann erwischt, fällt es ihm schwer, noch an wahre Liebe zu glauben. Gemeinsam mit seinem Freund Desgenais (August Diehl) macht er nun rund um die Uhr die Frauenwelt unsicher. Erst als er auf die Witwe Brigitte (Charlotte Gainsbourg) trifft, kann er sich langsam wieder vorstellen, eine echte Beziehung einzugehen.

Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!

Film / Verfügbar bis 17. Mai

Freiheit der Frau, Sex ohne Liebe, Schokolade statt Ehe: Solche Dinge propagiert die New Yorker Autorin Barbara Novak (Renée Zellweger). In den 1960er Jahren pure Provokation! Besonders für die Männerwelt, und vor allem für Frauenheld Catcher Block (Ewan McGregor), der ihr unbedingt zeigen will, wo es lang geht.

Schwerkraft

Film / Verfügbar bis 14. Mai

Frederick (Fabian Hinrichs) arbeitet in einer Bank. Sein Leben gerät jedoch völlig aus den Fugen, als sich ein Kunde vor seinen Augen das Leben nimmt. Daraufhin beschließt er, bei seinem alten Kumpel und Ex-Knacki Vince (Jürgen Vogel) eine Ausbildung zum Gangster zu absolvieren. Ihre Geldbeschaffungsmaßnahmen sind genauso innovativ wie gewalttätig. Was als Spaß beginnt, entwickelt sich allmählich zur Sucht.

Das Apartment (Staffel 1)

Serie / Dauerhaft verfügbar

Impro-Serie über das Berliner WG-Leben: Während die kanadische App-Entwicklerin Rachel (Nicole Ratjen) Ruhe vor ihrem stressigen Startup-Job sucht, haben der Finne Lenni (Edvard Lammervo) und der Franzose Chris (Mathieu Pelletier) vor allem Probleme dabei, den richtigen Beruf und die große Liebe zu finden.

Noch verfügbar

Filme:

Hannas Reise, The Machinist, Einer wie Bruno

Dokus:

Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird, Mittelmeer in Gefahr

Serien:

Karate-Kit-Nachfolger: Cobra Kai (Staffel 1), Bad Banks (Staffel 1)

Happy Streaming!

