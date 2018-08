Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme machen euch Mut, etwas zu ändern

Mit dabei: Bad Banks – eine Serie, in der Jana (Paula Beer) lernen muss, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Sie muss sich gewissermaßen von heute auf morgen selbst neu erfinden. Staffel zwei des Bankenthrillers ist übrigens schon bestellt. Wir wünschen viel Spaß beim Streamen!

Bad Banks (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 31. August

Als Investmentbankerin Jana (Paula Beer) gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin (Désirée Nosbusch) ihr überraschend eine Stelle bei der Bank Deutsche Global Invest in Frankfurt. Der Druck nimmt mit dem neuen Job extrem zu. Eine Serie über die Finanzwelt, in der die wirtschaftlichen Interessen und der persönliche Ehrgeiz Einzelner die Sicherheit eines ganzen Landes riskieren können.

Jetzt angucken

Laurence Anyways

Film / Verfügbar bis 30. September

Drama von Xavier Dolan: Als Laurence (Melvil Poupaud) seiner Freundin Fred (Suzanne Clément) gesteht, dass er von nun an eine Frau sein möchte, stellt das ihre Liebe auf die Probe. Doch die zwei können nicht ohne einander. Zusammen kämpfen sie gegen Widerstände, Vorurteile und Zweifel, aber immer wieder auch gegeneinander.

Jetzt angucken

Westen

Film / Verfügbar bis 21. August

Deutschland, Ende der 1970er: Nelly (Jördis Triebel) gelingt gemeinsam mit ihrem Sohn Alexej (Tristan Göbel) die Ausreise in den Westen. Dort angekommen, muss sie unzählige Befragungen durch die Geheimdienste über sich ergehen lassen, denn ihr totgeglaubter Mann soll in Spionage verwickelt gewesen sein. Und vielleicht ist er sogar noch am Leben.

Jetzt angucken

Owning Mahowny

Film / Dauerhaft verfügbar

Die wahre Geschichte des größten Bankenbetrugs Kanadas: Um seine massiven Spielschulden zu tilgen, schröpft der unscheinbare Finanzmanager Dan Mahowny (Phillip Seymour Hoffmann) letztlich seine eigene Bank.

Jetzt angucken

Freistatt

Film / Verfügbar bis 15. September

Sommer 1968: Wolfgang (Louis Hofmann) wird von seinem Stiefvater in ein Heim für Schwererziehbare abgeschoben. Verschlossene Türen, vergitterte Fenster und militärischer Drill sind dort allgegenwärtig. Doch für den 14-Jährigen ist klar: Seine Sehnsucht nach Freiheit wird er so schnell nicht begraben.

Jetzt angucken

Noch verfügbar

Filme:

Kebab Connection mit Denis Moschitto & Nora Tschirner, Der Staat gegen Fritz Bauer (letzte Chance)

Dokus:

Iuventa über Seenotrettung, Die Macht und ihr Preis – Die Akte VW

Serien:

#Moneypulation, Countdown Copenhagen (Staffel 1)

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer kostenlosen Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video.