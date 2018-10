Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme sind die besten Argumente gegen lineares TV

Die neue ARD-ZDF-Onlinestudie 2018 zeigt: Die Deutschen streamen so viel wie noch nie zuvor – im Schnitt 39 Minuten täglich. Vor allem die unter 30-Jährigen streamen gern – sogar lieber, als linear fernzusehen. Wir haben fünf aktuelle Perlen rausgesucht, die ihr euch jederzeit angucken könnt.

Unser Highlight der Woche: Marie Antoinette, ein epochales Historiendrama, das kein bisschen altbacken ist. Vielmehr wird hier zu The Strokes am Hofe getanzt und unter den üppig-rüschigen Roben befinden sich auch mal ein paar ausgelatschte Chucks. Sofia Coppola (Lost in Translation) hat nun mal den Style gepachtet!

Marie Antoinette

ServusTV / 4 Tage verfügbar

Drama von Sofia Coppola: Nachdem die 14-jährige Marie Antoinette (Kirsten Dunst) mit dem französischen Thronfolger, Ludwig XIV. (Jason Schwartzman), verheiratet wurde, entspricht nichts dem, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihr Alltag wie vor allem auch ihr Liebesleben sind alles andere als erfüllt. Gelangweilt gibt sie unzählige pompöse Feste. In ihre Rolle als Thronfolgerin muss sie erst noch hineinwachsen.

Jetzt angucken

Wir sind die Nacht

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Das Leben von Lena (Karoline Herfurth) ändert sich drastisch, als sie Louise (Nina Hoss) begegnet. Denn die macht sie mit einem Biss zur Vampirin und so beginnen für sie rauschende Großstadtnächte, die Luxus, Spaß und jede Menge Blut zu bieten haben.

Jetzt angucken

Schrotten!

NDR / 4 Wochen verfügbar

Mirko (Lucas Gregorowicz) wollte für seine Karriere eigentlich alles hinter sich lassen. Aber als sein Vater stirbt und ihm sowie seinem Bruder (Frederick Lau) den Familien-Schrottplatz vererbt, hat ihn die Vergangenheit wieder. Als er in der Provinz ankommt, schlägt ihm zunächst Wut und Unverständnis entgegen. Erst als er sich bereit erklärt, etwas gegen den Verfall des Platzes zu tun, kann er sich seinem alten Clan erneut annähern.

Jetzt angucken

Paare – Auf der Couch (Staffel 1 & 2)

Arte / 3 Monate verfügbar

Zwei Menschen, eine Kamera, ein unsichtbarer Therapeut und jede Menge Beziehungskisten: Schauspieler*innen wie Til Schweiger, Heike Makatsch, Christian Ulmen, Nora Tschirner und Fahri Yardim laden ein in die Welt der Beziehungsprobleme unterschiedlichster Couleur und lassen uns Zeug*innen intimer wie überraschender Geständnisse werden.

Jetzt angucken

Babylon Berlin (Staffel 2)

Das Erste / 4 Wochen verfügbar

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) wieder. Ein scheinbar simpler Fall wird sein Leben bald für immer verändern. Mit dabei: Liv Lisa Fries, Lars Eidinger und Benno Fürmann.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer kostenlosen Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video.