Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme sind krasser als die Hitze

Der Film der Woche ist Doberman mit Vincent Cassel in der Hauptrolle. Der ist ein echter Brutalo, welcher keine Gelegenheit für Bankraub und Konfrontationen mit der Polizei auslässt. Das tut selbst beim Zusehen weh.

Dobermann

Film / Verfügbar bis 9. August

Yann (Vincent Cassel) ist der brutalste Gangster der Stadt. Mit seiner Freundin Nathalie (Monica Bellucci) plant er einen großen Coup in einer Pariser Bank und mobilisiert sämtliche Kriminelle der Umgebung. Doch Kommissar Cristini (Tchéky Karyo) hat Wind von der Sache bekommen und versetzt die Polizei in Alarmbereitschaft. Die muss jedoch auch reagieren, als plötzlich in der gesamten Stadt der Alarm losgeht. In dem Chaos weiß sich Christini nicht anders zu helfen, als auf eigene Faust zu handeln.

Before Midnight

Film / Dauerhaft verfügbar

Céline (July Delphy) und Jesse (Ethan Hawke) machen mit ihren Kindern Urlaub in Griechenland. Doch statt sich zu erholen, wird dem Ehepaar dort klar, dass ihre Beziehung in eine Krise schlittert. Jesse hat Probleme mit dem Sohn aus erster Ehe und Céline fühlt sich in ihrer Rolle als Mutter unzufrieden. Die Spannungen werden größer und eine Trennung wirkt bald wie der einzige Ausweg.

I Am Love

Film / Dauerhaft verfügbar

Emma (Tilda Swinton) lebt als Frau des Oberhauptes des Recchi-Clans, einer Mailänder Modedynastie, luxuriös und sorgenfrei. Doch als sie dem Koch Antonio (Edoardo Gabbriellini) begegnet und sich in ihn verliebt, steht weit mehr als nur ihre Ehe auf dem Spiel.

Das System

Film / Dauerhaft verfügbar

Mike (Jacob Matschenz) lebt als Kleinkrimineller in einer Plattenbausiedlung. Bis er von Konrad Böhm (Bernhard Schütz) erwischt wird. Der macht ihn zu seinem Komplizen in einem spektakulären Betrug – und berichtet ihm von der dunklen Vergangenheit seines Vaters.

Pusher

Film / Dauerhaft verfügbar

Das Regie-Debüt von Nicolas Winding Refn: Frank (Kim Bodnia) und Tonny (Mads Mikkelsen) sind stadtbekannte Dealer im Kopenhagener Drogenmilieu. Als sie auf dem Weg zu einem Geschäft sind, kommt ihnen ausgerechnet die Polizei in die Quere. Die Freunde sehen keinen anderen Ausweg, als die Ware im See zu versenken. Nun kann ihnen zwar die Polizei nichts anhängen, doch Drogenbaron Milo (Zlatko Buric) will trotzdem sein Geld sehen.

Noch verfügbar

Filme:

Wir Monster (letzte Chance), Männer und andere Katastrophen, Türkisch für Anfänger ist ab Sonntag für eine Woche online

Dokus:

Digital Africa – Ein Kontinent erfindet sich neu über Wind-Kunst, Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird

Serien:

Mit Schirm, Charme und Melone: The New Avengers (Staffel 1 & 2), Countdown Copenhagen (Staffel 1)

Happy Streaming!

