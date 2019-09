Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme stellen dein Leben auf den Kopf

Unser Highlight der Woche: Nur junge Menschen dürfen ihren Spaß in Clubs und viele One-Night-Stands haben? Bullshit. Gloria wird euch vom Gegenteil überzeugen. Diese 58-jährige Frau weiß genau, wie sie sich das vom Leben nimmt, was sie gerade braucht.

Gloria

BR / 5 Tage verfügbar

Die geschiedene Gloria (Paulina Garcia) hält nichts mehr zuhause. Die Kinder der 58-Jährigen wohnen schon längst nicht mehr daheim, und so muss sie aktiv etwas gegen die Einsamkeit machen. Schließlich geht sie auf Single-Partys, flirtet, was das Zeug hält, und probiert immer mehr neue Dinge aus.

The Circle

TVNow / 2 Tage verfügbar

Mae (Emma Watson) kann ihr Glück kaum fassen, als sie einen Job beim Circle ergattert – einem Internetgiganten, der Kund*innen mit einer Netzidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Ihre Begeisterung ermöglicht einen schnellen Aufstieg und bald soll sie, ermutigt von Gründer Eamon Bailey (Tom Hanks), an dem Experiment einer 24-stündigen Überwachung teilnehmen.

Jetzt angucken

Toni Erdmann

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Winfried (Peter Simonischek) ist ein Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen. Mit seiner Tochter Ines (Sandra Hüller) verbindet ihn dagegen nicht so viel. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin und will bei einem großen Outsourcing-Projekt in Rumänien richtig aufsteigen. Um sich ihr anzunähern, besucht er sie und verwandelt sich in sein Alter Ego Toni Erdmann – und mischt ihre Welt ordentlich auf.

Jetzt angucken

Kriegerin

ZDF / 2 Monate verfügbar

Marisa (Alina Levshin) hat auf ihrer Schulter „Skingirl“ tätowiert und dazu noch ein Hakenkreuz. Die junge Frau ist rechtsradikal und gewalttätig. Eines Tages greift sie zwei Asylbewerber*innen an und löst so eine Kette von unheilvollen Ereignissen aus.

Jetzt angucken

Caché – Versteckt

Arte / 3 Wochen verfügbar

Das ruhige Leben von George (Daniel Auteuil) und Anne Laurent (Juliette Binoche) gerät durcheinander, als ein Video auftaucht, das Außenaufnahmen ihres Hauses zeigt. Wer beobachtet sie da und was will er ihnen damit sagen? Da es nicht nur bei diesem einen Exemplar bleibt, startet George eigene Nachforschungen. Dabei wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert und kann dem Sog aus Schuld und Angst kaum noch entkommen.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Happy Streaming!

