Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme stimmen dich auf die Oscars ein

In der Nacht von Sonntag zauf Montag werden in Hollywood nun schon zum 90. Mal die Oscars verliehen. Zum Vorglühen haben wir ein paar Filmperlen mit echten Preisqualitäten für euch in den Mediatheken herausgesucht. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr gleich am 5. März um zwei Uhr morgens via Prosieben die Academy Awards mitverfolgen.

I Am Love

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Emma (Tilda Swinton) lebt als Frau des Oberhauptes des Recchi-Clans, einer Mailänder Modedynastie, luxuriös und sorgenfrei. Doch als sie dem Koch Antonio (Edoardo Gabbriellini) begegnet und sich in ihn verliebt, steht weit mehr als nur ihre Ehe auf dem Spiel.

The Machinist

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Fabrikarbeiter Trevor Reznik (Christian Bale) ist völlig ausgemergelt. Seit einem Jahr schon findet er keine Minute Schlaf. Als er einen folgenschweren Arbeitsunfall verursacht, gerät sein Leben endgültig aus den Fugen. Wollen ihn seine Kollegen tatsächlich unschädlich machen? Mehr und mehr verstrickt er sich in eine wahnsinnige Idee.

Jonas – Stell dir vor, es ist Schule und du musst wieder hin

Film / Verfügbar bis 04.03. / WDR

In der Mockumentary drückt Christian Ulmen als 18-jähriger Jonas noch einmal die Schulbank. Wird er seine letzte Chance für einen Schulabschluss nutzen können? Wenn es nach seinen Lehrern geht, sieht es sonst düster für ihn aus. Nur die Musiklehrerin macht ihm Hoffnung. Um ihr zu imponieren, gründet er schließlich eine Schulband und stellt alles andere hinten an.

Wie zwischen Himmel und Erde

Film / Verfügbar bis 15.03. / BR

Medizinstudentin Johanna (Hannah Herzsprung) möchte mehr von der Welt sehen. Sie will Menschen kennenlernen und wandern – am besten bis auf den Gipfel des Himalayas. Also begibt sie sich nach Tibet. Dort wird sie mit Situationen konfrontiert, die sie komplett erschüttern, und ihre Reise in eine Richtung treiben, die sich nicht vorhersehen konnte.

Wir wollten aufs Meer

Film / Verfügbar bis 06.03. / Arte

In den 80ern arbeiten die Freunde Andreas (August Diehl) und Cornelis (Alexander Fehling) als Hafenarbeiter in Rostock. Ihr erklärtes Ziel ist es zur See zu fahren. Um sich diesen Traum zu erfüllen, arbeiten sie bald auch widerwillig mit der Stasi zusammen und spionieren den Vorarbeiter Matze (Ronald Zehrfeld) aus. Eine Aufgabe, die sich als Zerreißprobe für die Freundschaft herausstellt.

Noch verfügbar

Filme:

Wellness für Paare, The Space Between Us: Inspiration für The Shape of Water?

Dokus:

Im Wartesaal des Krieges, Wer sind die YouTube-Typen, die dich reich machen wollen?

Serien:

Bad Banks (Staffel 1), Wer nicht fragt, stirbt dumm!

Happy Streaming!

