Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme und Serien halten dich am Wochenende wach

Unser Highlight der Woche: Wach von Kim Frank. Ja, DER Kim Frank, der ehemalige Sänger von der deutschen Superband Echt. Jetzt hat der vielfach ausgezeichnete Musikvideo-Regisseur seinen ersten eigenen Spielfilm umgesetzt. Und das hat er gut gemacht! Herausgekommen ist ein melancholisch dringliches Werk über das Erwachsenwerden.

Wach

Funk / Dauerhaft verfügbar

Debüt von Kim Frank: Nike (Alli Neumann) und C. (Jana McKinnon) wären gerne älter als sie sind, würden am liebsten mehr erleben als sie es gerade tun, wollen raus aus allem. Um sich mal richtig zu spüren, probieren die 17-jährigen Freundinnen so lange wie möglich ohne Schlaf auszukommen. Ein 86-Stunden-Rausch beginnt.

Jetzt angucken

Laurence Anyways

Arte / 1 Woche verfügbar

Drama von Xavier Dolan: Als Laurence (Melvil Poupaud) seiner Freundin Fred (Suzanne Clément) gesteht, dass er von nun an eine Frau sein möchte, stellt das ihre Liebe auf die Probe. Doch die zwei können nicht ohne einander. Zusammen kämpfen sie gegen Widerstände, Vorurteile und Zweifel, aber immer wieder auch gegeneinander.

Jetzt angucken

Das Leben gehört uns

Arte / 3 Tage verfügbar

Als sich Roméo (Jeremie Elkaim) und Juliette (Valérie Donzelli) treffen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Schon bald erblickt ihr Sohn Adam das Licht der Welt. Das Glück scheint perfekt – doch dann erkrankt Adam an Krebs und alles ändert sich im Leben des jungen Paares. Nun müssen sie neuen Mut sowie auch neuen Zusammenhalt beweisen.

Jetzt angucken

Wer aufgibt ist tot

WDR / 1 Woche verfügbar

Auf dem Weg zur Arbeit hat der Außendienstmitarbeiter Lohmann (Bjarne Mädel) einen Autounfall, der ihn in eine Art Zwischenwelt katapultiert. Diese bringt ihn dazu, seinen letzten Tag auf Erden beständig wiederholen zu müssen. Dabei versucht er sein chaotisches Leben auf die Reihe zu kriegen.

Jetzt angucken

Greyzone (Staffel 1)

ZDF / 5 Monate verfügbar

Terroristen bereiten einen Anschlag in Skandinavien vor. Dafür bedrohen sie auch die Dänin Victoria (Birgitte Hjort Sørensen). Denn sie ist eine brillante Drohnenentwicklerin und soll ihnen ein tödliches Fluggerät bauen. Wenn sie den Erpressern hilft, kann sie damit gleichzeitig das Leben ihres Sohnes retten.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

