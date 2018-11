Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme und Serien helfen bei der Selbstfindung

In unserem Film der Woche bekommt Jürgen Vogel Gesellschaft von Moritz Bleibtreu, der immer alles besser weiß. Doof ist nur, dass dieser nur Einbildung ist und damit eigentlich die innersten Gefühle zum Vorschein bringt. Wir lernen: Manche Dinge lassen sich einfach nicht unterdrücken und es ist besser, sich einmal Luft zu machen. Nur bitte nicht so wie im Film.

Stereo

Arte / 4 Tage verfügbar

Nach seinem Neuanfang in der Provinz genießt Erik (Jürgen Vogel) das ruhige Landleben an der Seite seiner Freundin Julia (Petra Schmidt-Schaller) und deren kleiner Tochter. Mit der Idylle ist es jedoch vorbei, als plötzlich der geheimnisvolle Henry (Moritz Bleibtreu) auftaucht. Wie ein Parasit lässt er sich nicht mehr abschütteln – und zwingt Erik dazu, sich mit seiner kriminellen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Jetzt angucken

4 Könige

ZDF / 3 Tage verfügbar

In gleich mehreren Familien eskalieren kurz vor den Feiertagen die Konflikte. Daraufhin müssen vier sehr unterschiedliche Jugendliche (Jella Haase, Jannis Niewöhner, Paula Beer, Moritz Leu) den Heiligabend in der Psychiatrie verbringen. Zu ihrem Glück steht ihnen der unkonventionelle Arzt Dr. Wolff (Clemens Schick) zur Seite, der in allen ihre Stärken sieht und ihnen mehr zutraut als sie sich selbst.

Jetzt angucken

Der Hof zur Welt

Arte / 3 Wochen verfügbar

Antoine (Gustave Kervern) schmeißt seine Karriere als Musiker hin, während der Rest der Band auf der Bühne auf ihn wartet. Er fühlt sich erschöpft und sucht Ruhe. Als Hausmeister in einem Pariser Wohnhaus hofft er, wieder zu sich zu finden. Im Hof begegnet er so vielen Personen, dass er schnell zum Zentrum vieler Leben wird. Mit dabei: Catherine Deneuve.

Jetzt angucken

Westen

WDR / 5 Tage verfügbar

Deutschland, Ende der 1970er: Nelly (Jördis Triebel) gelingt gemeinsam mit ihrem Sohn Alexej (Tristan Göbel) die Ausreise in den Westen. Dort angekommen, muss sie unzählige Befragungen durch die Geheimdienste über sich ergehen lassen, denn ihr totgeglaubter Mann soll in Spionage verwickelt gewesen sein. Und vielleicht ist er sogar noch am Leben.

Jetzt angucken

Volt

SWR / 4 Tage verfügbar

Dystopisches Deutschland im Jahr 2018: Die sozialen Unruhen aus Frankreichs Vorstädten bedrohen die gesamte Grenzregion zwischen Saarland, Luxemburg und dem Elsass. Die Polizei hat die Aufgabe, die Übergangszonen zu sichern und abgeschobene wie auch flüchtige Menschen vom Rest der Bevölkerung fernzuhalten. Mit Benno Fürmann, Kida Khodr Ramadan, Anna Bederke und Denis Moschitto.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten kostenlosen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video.