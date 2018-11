Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme und Serien helfen, toleranter zu werden

Es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Vielmehr hat man bei jedem Thema viele Grautöne, die auch oft nicht sofort zu greifen sind. Wir haben dir gleich fünf Mediathekenperlen herausgesucht, mit denen du die unterschiedlichsten Sichtweisen auf die Welt und das Geschehen im Einzelnen bekommen kannst.

Unser Highlight der Woche: Toni Erdmann. Dieser Toni ist ein echtes Original. Um neuen Schwung in die Vater-Tochter-Beziehung zu bringen, schiebt er sich ein grausig-falsches Gebiss in den Mund und legt sich eine neue, verwegene Identität zu. Das ist so lustig wie auch zuweilen ziemlich traurig.

Toni Erdmann

Arte / 2 Tage verfügbar

Winfried (Peter Simonischek) ist ein Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen. Mit seiner Tochter Ines (Sandra Hüller) verbindet ihn nicht viel. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin und will bei einem großen Outsourcing-Projekt in Rumänien richtig aufsteigen. Um sich ihr anzunähern, besucht er sie und verwandelt sich in sein Alter Ego Toni Erdmann, um so ihre Welt aufzumischen.

2 Tage Paris

Watchbox / Dauerhaft verfügbar

Marions (Julie Delpy) und Jacks (Adam Goldberg) Frankreichtrip wird zum absoluten Beziehungskiller. Der Amerikaner lernt nicht nur die Eltern seiner Freundin besser kennen, sondern auch gleich noch ein paar Exfreunde. Zu allem Überfluss versteht er kein Wort Französisch – Provokationen und Missverständnisse muss er deshalb zuhauf über sich ergehen lassen.

Where to Invade Next

Arte / 2 Monate verfügbar

Was können die USA von anderen Ländern lernen? Michael Moore will es genau wissen und marschiert als Ein-Mann-Armee in Europa und Tunesien ein. Wo immer er seine US-Flagge in fremden Boden rammt, will er keine Territorien und Ölfelder erobern, sondern gute Ideen. Und zwar solche, mit denen Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien gute Arbeits- und Lebensbedingungen für ihre Bürger*innen geschaffen haben. Egal ob faire Löhne oder gesundes Schulessen, kostenlose Bildung oder menschenwürdige Gefängnisse: Michael Moore klaut alles, was er kriegen kann.

Terror – Ihr Urteil

NDR / 3 Tage verfügbar

Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Durfte der Kampfpilot Lars Koch (Florian David Fitz) ein Passagierflugzeug abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lässt? Darüber verhandelt die große Strafkammer des Schwurgerichts Berlin.

Parfum (Staffel 1)

ZDFneo / 1 Monat verfügbar

Die Ermittlungen zum Mord an der rothaarigen Sängerin K führen Profilerin Nadja Simon (Friederike Becht) in die Vergangenheit von fünf ehemaligen Internatsschülern. Die damalige Jugendclique verbindet seit mehr als zwanzig Jahren ein Geheimnis, das nun droht, aufgedeckt zu werden.

Happy Streaming!

