Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme und Serien machen dich glücklich

Der Film der Woche ist auf jeden Fall The Happy Film. In der Doku hat Design-Berühmtheit Stefan Sagmeister, der bereits Albencover für die Rolling Stones und Jay-Z entwarf, ein ganz besonderes Experiment gewagt. Er wollte endlich mal so richtig umfassend und langanhaltend gut gelaunt sein. Und obendrauf ein besserer Mensch werden. Dafür probierte er Meditation, Verhaltenstherapie und auch einige Happy Pills aus. Was echt funktioniert hat, wirst du nicht glauben können!

The Happy Film

Doku / Verfügbar bis 30. Juli

Was ist Glück? Und wie wird man dauerhaft glücklich? Im dokumentarischer Selbstversuch begibt sich der österreichische Grafikdesigner und Agenturchef Stefan Sagmeister auf eine spannende Reise mit dem Ziel, das Glück zu finden.

Tschick

Film / Verfügbar bis 31. Juli

Erst sieht es so aus, als würde Außenseiter Maik (Tristan Göbel) die Sommerferien allein zuhause verbringen. Doch dann kreuzt sein Mitschüler Tschick (Anand Batbileg) auf und überredet ihn, zusammen eine Reise ohne Karte und Kompass durch die ostdeutsche Provinz zu starten. Ein chaotischer und nicht ganz ungefährlicher Roadtrip beginnt.

Sag, dass du mich liebst!

Film / Verfügbar bis 31. Juli

Mélina (Karin Viard) führt ein Doppelleben: Als erfolgreiche Radiomoderatorin ist sie spätabends auf Sendung, hört sich die Probleme Tausender an und hilft weiter. Privat vermeidet sie allerdings jeglichen Kontakt mit anderen Menschen. So kennt jeder ihre Stimme, aber niemand ihr Gesicht.

Affenkönig

Film / Verfügbar bis 1. August

Zum 45. Geburtstag lädt Wolfi (Hans-Jochen Wagner) seine Jugendfreunde (Oliver Korittke, Samuel Finzi, Marc Hosemann) sowie ihre Familien auf sein Anwesen in Südfrankreich ein. Doch statt es wie in alten Zeiten so richtig krachen zu lassen, reißen alte Wunden auf und von den Freundschaften bleibt am Ende nicht mehr viel übrig.

Countdown Copenhagen (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 7. Dezember

Drei Kidnapper überfallen eine Kopenhagener U-Bahn und verschanzen sich mit den Geiseln in den unterirdischen Tunneln. Unterhändler Philip (Johannes Lassen) und Psychologin Louise (Sara Hjort Ditlevsen) dürfen keine Zeit verlieren – die Täter scheinen zu allem bereit und nutzen geschickt die Medien, um ihre Botschaften unter die Leute zu bringen.

