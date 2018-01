Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme und Serien nehmen dich mit auf Weltreise

Sonita – Was ist ein Mädchen wert?

Doku / Verfügbar bis 16. Januar / Arte

Die 18-jährige Afghanin Sonita lebt als illegale Einwanderin im Iran und soll dort einen ihr unbekannten Mann heiraten, um so die Hochzeit des Bruders zu finanzieren. Doch sie wehrt sich gegen den Druck der Familie und klagt die Tradition der verkauften jungen Bräute in Rap-Songs an.

Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll

Film / Verfügbar bis 17. Januar / Arte

Vorhang auf für den Show-Pianisten Liberace (Michael Douglas)! Wenn er die Bühne in seinen prachtvollen Gewändern betritt, schmilzt das Publikum sofort dahin. Was keiner wissen darf: Er ist privat nur an Männern interessiert. Und bald hat er einzig und allein Augen für den jungen Tierpfleger Scott (Matt Damon), der erst zu seinem Assistenten und dann auch zu seinem Liebhaber wird.

Zeit der Kannibalen

Film / Verfügbar bis 5. April / BR

Die Unternehmensberater Niederländer (Sebastian Blomberg) und Öllers (Devid Striesow) reisen durch die ganze Welt, um den Profithunger ihrer Kunden zu stillen. Ihr Ziel: Partner der Firma zu werden. Das Team befindet sich gerade zusammen mit der genauso ehrgeizigen Kollegin März (Katharina Schüttler) in Lagos, als sie erfahren, dass entscheidende Veränderungen im Unternehmen ganz ohne ihr Dazutun geschehen. Nun versucht jeder für sich das Beste herauszuschlagen. Es herrscht Krieg.

Westwind

Film / Verfügbar bis 15. Januar / ZDF

Der Sommer 1988 verändert für die Zwillinge Isabel (Luise Heyer) und Doreen (Friederike Becht) alles. Sie reisen zum ersten Mal aus der DDR ins sozialistische Ausland und lernen in Ungarn Arne (Franz Dinda) und Nico (Volker Bruch) aus Hamburg kennen.

Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 15. Juni / BR

Kisbekistan ist ein Land, das zerbombt ist und beständig von Korruption und Cholera heimgesucht wird. Mittendrin befindet sich das Institut für deutsche Sprache und Kultur, in dem sich sechs Mitarbeiter*innen versuchen durch den lebensgefährlichen Alltag zu schlagen und dabei doch immer wieder in interkulturelle Fettnäpfchen treten. Mit dabei: Christina Große, Rainer Reiners, Swetlana Schönfeld, Robert Stadlober, Omar El-Saeidi und Nadja Bobyleva.

Noch verfügbar

Filme:

Babai – Mein Vater, London Nights

Dokus:

Tankstellen des Glücks, Das Ende des Zufalls – Die Macht der Algorithmen

Serien:

Mann / Frau (Staffel 1-2), Im Knast (Staffel 2)

