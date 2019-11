Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme wecken dein Mitgefühl

Das Highlight der Woche: Beautiful Boy ist Teil einer Gratisaktion vom Streamingdienst Kino on Demand. Dort stellen Indiekinos Highlights aus ihrem Programm zum Streamen bereit – und aktuell ist der erste Film völlig kostenlos. Neben dem genannten sind auch In den Gängen und Cold War – Breitengrad der Liebe im Angebot.

Beautiful Boy

Kino on Demand / Gratis mit dem Aktionscode KINOLIEBE

Basierend auf den Autobiografien von David Sheff und Nic Sheff erzählt der Film die Geschichte einer Familie, die über Jahre hinweg gegen die Drogenabhängigkeit des ältesten Sohns Nic (Timothée Chalamet) ankämpft. Als Vater mit dabei: Steve Carell (The Office).

Der Zeitreisende – Safety Not Guaranteed

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Als Journalist Jeff (Jake Johnson) die Kontaktanzeige „Suche jemanden für eine Reise in die Vergangenheit“ entdeckt, glaubt er seine nächste Story gefunden zu haben. Praktikantin Darius (Aubrey Plaza) soll für ihn als Lockvogel fungieren und den Mann hinter der Zeitungsannonce (Mark Duplass) zum Reden bringen, indem sie sich als ideale Reisebegleiterin ausgibt. Aber was ist wirklich an der Zeitmaschinengeschichte dran?

Scream – Schrei!

TVNow / 4 Tage verfügbar

Die Angst geht um in der kalifornischen Kleinstadt Woodsboro. Nachdem ein geheimnisvoller Killer die junge Frau Casey (Drew Barrymore) abgeschlachtet hat, wird ihre Klassenkameradin Sidney (Neve Campbell) von der Vergangenheit eingeholt. Denn vor genau einem Jahr wurde auch ihre Mutter auf brutale Weise ermordet. Die TV-Journalistin Gale Weathers (Courteney Cox) vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Morden und nimmt Kontakt zu Sidney auf, die inzwischen anonyme Anrufe erhält.

Blood Ties – Blutsbande

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Gangster Chris (Clive Owen) kommt nach einigen Jahren aus dem Gefängnis frei und bei seinem Bruder Frank (Billy Crudup) und dessen Freundin Monica (Marion Cotillard) unter. Frank ist allerdings Polizist und muss hilflos mitansehen, wie Chris abermals auf die schiefe Bahn gerät. Nach einem eskalierenden Überfall muss Frank sich entscheiden: für seinen kriminellen Bruder oder für das Gesetz, das er vertritt. Ebenfalls mit dabei: Mila Kunis (Jupiter Ascending), Zoe Saldana (Guardians of the Galaxy) und Matthias Schoenaerts (Red Sparrow).

West of Liberty – Staffel 1

ZDF / 3 Monate verfügbar

GT Berner (Matthew Marsh) und Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) wittern den Coup ihres Lebens. GT ist ein müde gewordener CIA-Agent, der den guten alten Zeiten des Kalten Krieges nachtrauert, und Ludwig ein Ex-Stasi-Spitzel, der in seiner Kreuzberger Kneipe selbst der beste Kunde ist. Jetzt haben sie die Chance den Chef des deutschen Wikileaks (Lars Eidinger) dingfest zu machen und so ihre Arbeitsplätze zu sichern.

Letzte Chance

Zusammen ist man weniger allein mit Audrey Tautou, The Grey – Unter Wölfen mit Liam Neeson, The Hunter mit Willem Dafoe, Lola rennt mit Franka Potente, Axolotl Overkill mit Jasna Fritzi Bauer, Why Are We Creative? (Doku), Undercover (Staffel 1)

