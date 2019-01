Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme zeigen, dass du dich mehr für dich einsetzen solltest

Unser Film der Woche ist das Science-Fiction-Werk Cloud Atlas – Der Wolkenatlas, das auf metaphorische Art und Weise zeigt, wie Dinge, Strukturen und Zivilisationen zerstört werden und doch immer wieder zurückkehren. Es lässt die Frage offen, ob wir wirklich frei handeln können.

Cloud Atlas – Der Wolkenatlas

MDR / 3 Tage verfügbar

Sechs Schicksale, die alle miteinander verbunden sind: 1849 lernt ein Anwalt auf hoher See die Schrecken des Sklav*innenhandels kennen, 1936 hilft ein junger Komponist einem alternden Genie, ewigen Ruhm zu erlangen, 1973 enthüllt eine Journalistin eine Atom-Intrige, 2012 erkennt ein Verleger im Altersheim, was Freiheit bedeutet, 2144 verändert eine geklonte Kellnerin ihre Wirklichkeit und 2346 stellt sich ein Sonderling in der post-apokalyptischen Welt dem Übernatürlichen.

The Cleaners – Im Schatten der Netzwelt

WDR / 5 Tage verfügbar

Social Media beeinflusst längst das Weltgeschehen. Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Doch wer entscheidet, was die Welt zu sehen bekommt? Auf den Philippinen arbeiten Zehntausende Content-Moderator*innen, die Unmengen an Bildern sichten. Ihre Arbeit wirft Fragen von Zensur auf.

To Die For

Arte / 2 Tage verfügbar

Von Gus Van Sant: Seit sie ein kleines Mädchen ist, hat Suzanne (Nicole Kidman) nur ein Ziel: im Fernsehen zu sehen sein. Mit eisernem Willen arbeitet sie sich nach dem College von der Redaktionsassistentin zur Wettermoderatorin hoch. Als ihr Mann mit der Familienplanung dazwischen grätscht, wird er zur Bedrohung für Suzannes Karriere und muss schnellstmöglich aus dem Weg geschafft werden. Mit dabei: Joaquin Phoenix & Casey Affleck.

Parchim International

MDR / 4 Tage verfügbar

2007 kauft der chinesische Investor Jonathan Pang einen alten Militärflughafen in Mecklenburg-Vorpommern. In der Kleinstadt Parchim will er eine internationale Drehscheibe für Flugfrachtverkehr zwischen China, Europa und Afrika schaffen. Und auch wenn die Probleme zahlreich sind, ist seine Begeisterung für das Großprojekt grenzenlos.

I Am Not Your Negro

bpb / Dauerhaft verfügbar

Die Rekonstruktion des unvollendeten letzten Buches des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin: eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den USA, erzählt ausschließlich mit den Worten Baldwins am Beispiel von Martin Luther King Jr., Medgar Evers und Malcolm X, die alle drei ermordet wurden.

