Mediathekentipps zum Wochenende: Diese Filme zeigen, dass Freitag der 13. gar nicht so schlimm ist

Unser Highlight der Woche ist Volt: ein Polizeithriller, der in einer möglichen, aber ziemlich gruseligen Zukunft spielt. Darin verliert insbesondere Benno Fürmann ganz schön die Nerven.

Volt

Film / Verfügbar bis 3. August

Dystopisches Deutschland im Jahr 2018: Die sozialen Unruhen aus Frankreichs Vorstädten bedrohen die gesamte Grenzregion zwischen Saarland, Luxemburg und dem Elsass. Die Polizei hat die Aufgabe, die Übergangszonen zu sichern und abgeschobene wie auch flüchtige Menschen vom Rest der Bevölkerung fernzuhalten. Mit Benno Fürmann, Kida Khodr Ramadan, Anna Bederke und Denis Moschitto.

Mammut

Film / Dauerhaft verfügbar

Leo (Gael Garcia Bernal) hat mit einer Spiele-Seite im Netz Millionen gemacht und seine Frau Ellen (Michelle Williams) ist erfolgreiche Chirurgin. Ihr gemeinsames New Yorker Appartement, das sie mit ihrer Tochter und dem Kindermädchen bewohnen, ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch obwohl sie alles haben, ist das Paar unglücklich. Ellen zweifelt an ihren mütterlichen Qualitäten und Leo fühlt sich in seiner Businesswelt wie ein Statist.

Happythankyoumoreplease

Film / Dauerhaft verfügbar

Sam (Josh Radnor) arbeitet in New York als Autor. Sein leichtes Leben wird durcheinandergewirbelt, als er mit einem Mal auf einen kleinen Jungen (Michael Algieri) aufpassen muss und aus einem One-Night-Stand (mit Kate Mara) mehr zu werden droht. Das ist definitiv zu viel für den verantwortungsscheuen Mittzwanziger.

Life, animated

Doku / Verfügbar bis 18. Juli

Mit drei Jahren verstummt Owen Suskind plötzlich. Die Diagnose lautet Autismus. Erst mithilfe von Disney-Figuren gelingt es seiner Familie wieder mit ihm zu kommunizieren.

Unser blauer Planet

Doku-Reihe / Verfügbar bis 1. September 2019

Naturfilmer Alastair Fothergill war fünf Jahre unterwegs, um die Weltmeere filmisch zu dokumentieren. Die dabei entstandene Filmreihe soll die Geheimnisse der Ozeane enthüllen.

Noch verfügbar

Filme:

Männer und andere Katastrophen mit Heike Makatsch, Rules – Sekunden der Entscheidung mit Tommy Lee Jones und Samuel L. Jackson

Dokus:

Wie die Gewalt in die Computerspiele kam, Spendensammler undercover – Schuften und Schleimen für WWF & Co.

Serien:

The Last Order (Staffel 1), Just Push Abuba (Staffel 1)

